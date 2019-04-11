獨家／瞿友寧監製BL片卡司曝光　高顏值天菜CP「粗眉＋小狗眼」勾腐女心

記者洪文／台北報導

《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧一向選角精準，全新監製同志電影《刻在你心底的名字》（原暫名：史詩般的同志電影）也不例外，《ETtoday》獨家掌握消息，兩位男主角為BL劇《紅色氣球》爆紅的男主角陳昊森（原名：陳世承）搭配「鳳小岳師弟」小鮮肉曾敬驊，近日劇組已安排兩人培養感情，片中將有突破尺度的演出。

讀者向《ETtoday》爆料，監製瞿友寧在開拍前率《刻在你心底的名字》兩位男主角陳昊森、曾敬驊朝聖東區知名同志酒吧Abrazo，引來不少客人目光，並主動與他們聊天。瞿先行離開，兩位小鮮肉留下來頗認真體驗角色，在地下室包廂待了許久，期間有說、有笑，直到半夜2點左右，陳昊森扶著有點微醺的曾敬驊走上一樓離開。

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▲陳昊森、曾敬驊開拍前在東區知名夜店見習。（圖／讀者提供）



知情人士透露，《刻在你心底的名字》時代背景為1988年解嚴後，描述兩位男同志上了台北遭受學校霸凌的故事，瞿友寧擔任監製，《蜂蜜幸運草》導演柳廣陽執導。兩位鮮肉男主角陳昊森、曾敬驊已進組準備角色，正在密集相處培養感情，片中將有「網內互打」的突破尺度演出，不過兩人尚未摸過彼此的「重要夥伴」，對於開拍既興奮又有點緊張。

▲ 《刻在你心底的名字》視覺概念圖。（圖／翻攝自《史詩般的同志電影》）



陳昊森因演出BL劇《紅色氣球》當中的「夏之晨」為人熟知，近來在網路劇《美男魚澡堂》飾演主角之一的齊芬達，也在電影《角頭2：王者再起》、《樂獄》等片演出，《刻在你心底的名字》是他第2次演出同志。由於他長相酷似年輕時的金城武，被不少人稱為「小金城武」，私底下積極運動健身，上胸及手臂刺青是他的個人獨特標誌，再加上濃密的眉毛、可愛的小狗眼，成為不少同志心中的天菜。

▲▼陳昊森酷似年輕時的金城武，濃眉小狗眼是不少同志的天菜。（圖／翻攝自陳昊森臉書、Instagram）



而曾敬驊是李烈近期挖掘出來的潛力新人，簽到旗下影一製作公司，作為鳳小岳、陳竹昇、「騙子一號」李冠毅的師弟積極培訓，與陳昊森有著一樣的濃密的眉毛、一雙電眼，加上斯文、白淨的臉蛋，符合不少男生、女生喜愛的條件。他在過去演出不少網路短片以及學生作品，這次《刻在你心底的名字》是他的第一部演出的電影長片作品。

▲▼曾敬驊是李烈挖掘出來的潛力新人，濃密眉毛、一雙電眼是男生女生都喜歡的類型。（圖／翻攝自影一製作臉書）

