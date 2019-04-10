黑寡婦遭狗仔追車！　嚇壞直接「衝進警察局」

記者傅家妤／綜合報導

女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾演的「黑寡婦」是漫威電影宇宙的「元老角色」之一，近來電影《復仇者聯盟4：終局之戰》即將上映，與其他位「未消失」角色一樣，她近來也一直在狂跑宣傳，不過近來她在結束節目錄製後，卻遭到狗仔追車，嚇得她隨即衝進警局內求助。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲史嘉蕾喬韓森結束《吉米夜現場》錄製後遭到狗仔跟蹤，還發生追車事件。（圖／翻攝自推特／《吉米夜現場》）

根據《CBS Los Angeles》報導，史嘉蕾喬韓森在美國時間8日早上，在結束訪談節目《吉米夜現場》的錄製後，搭乘保母車離去，一出門口就遭到狗仔跟拍，而且對方一直緊跟著她不放，後來還在繁忙的路上發生追車的情況，把她嚇得直接衝進警察局求助。

據警方發言人Josh Rubenstein透露，這次的追車事件中並沒有人受傷，只是當時在後座的史嘉蕾喬韓森被嚇得不輕，「當時史嘉蕾喬韓森及她的保鑣匆忙地趕過來，稱狗仔追車的方式非常危險。」但史嘉蕾喬韓森並沒有正式立案，因此警方並沒有控告任何人，事後在狗仔離開該區域後，史嘉蕾喬韓森就在隨行人員的陪同下回家了。

▲史嘉蕾喬韓森當天是上節目宣傳《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／翻攝自推特／《吉米夜現場》）

事實上，史嘉蕾喬韓森這次到《吉米夜現場》錄影其實就是為了宣傳《復仇者聯盟4：終局之戰》，當天同場嘉賓還有「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）。

►更多【復仇者聯盟】相關新聞