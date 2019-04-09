小三帶人擄雙胞兒畫面曝光！　分離187天…女星淚訴富商尪搶子真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星周美毅曾演過《錦繡未央》、《新紅樓夢》等劇，3年前嫁給創投公司CEO鄭剛後，生下一對雙胞胎兒子，本以為會過這幸福美滿日子，沒想到卻發現老公出軌，先前還傳出小三帶著人上門，搶走一對雙胞兒，甚至還打傷她父親，近日周美毅出面受訪證實此事，並稱自己已經有187天沒有見到小孩，目前已經申請離婚。

▲周美毅一對雙胞兒遭小三帶走。（圖／翻攝自微博／周美毅）

周美毅好友先前出面爆料，稱鄭剛與小三曹莉莉上門搶了周美毅的一對雙胞兒，至此之後周美毅就再也沒有見過一對兒子，事後鄭剛在朋友圈發文：「人至賤則無敵，精心設計的騙局和謊言，居然可以反過來倒打一耙。」疑似否認了傳聞。不過，近日疑似曹莉莉奪子監視畫面曝光，從畫面我們可以看到，在2018年10月4日凌晨，鄭剛與情婦帶著3名黑衣人，現身周美毅住處，3名黑衣人還帶著疑似鐵棍的武器，離去時鄭剛與曹莉莉手上分別抱著一個小孩，似乎就是周美毅的一對雙胞胎兒子。

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▲周美毅雙胞兒被奪畫面曝光。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）



周美毅8日出面接受大陸媒體《百度新聞》專訪，證實了一對兒子的確被搶走了，提起已經有187天沒見到小孩，她也忍不住哭了出來，「這一百多天，孩子還這麼小，走的時候只有17個月，他們兩個人不同的習慣，孩子身體的健康情況，當時的搶奪有沒有給孩子帶來驚嚇？有沒有受傷？孩子的疫苗有沒有按時去接種？」語氣中帶著滿滿的憂慮，不斷強調自己只想見到孩子，讓人聽了也非常心疼。

▲周美毅出面受訪。（圖／翻攝自微博／《百度新聞》）

另外，在小孩被搶走的那天，周美毅父親為了阻止也被打傷了，周美毅稱父親其中一邊眼睛的視力如今只剩下0.1，而且因為受到驚嚇，目前身體也尚未康復。她稱目前已經與老公正在辦理離婚手續，希望可以早日見到小孩。

▲周美毅稱與老公正在辦理離婚手續。（圖／翻攝自微博／周美毅）

周美毅2016年和老公相識，隔年就帶球婚，當時男方聲稱有一個由代理孕母所生的女兒，結婚1個月後，她才發現小三曹莉莉的存在，小三怒轟她搶了自己老公，但公婆不但不幫她說話，還謊稱曹莉莉就是代理孕母，而在她懷孕期間，小三侵門踏戶闖入她家剪爛衣服和破壞戒指，行徑非常囂張，隨後曹莉莉還帶著人上門將小孩奪走，周美毅在訪談中表示，猜測老公與小三會這麼做的原因，可能就是想逼她離婚。