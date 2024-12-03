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AKB48 Team TP前隊長爆熱戀麋先生小B！回家待到半夜…接送畫面全被拍

科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲麋先生今年事業運非常旺。（圖／翻攝自小B IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

金曲樂團麋先生今年事業大爆發，不僅再度入圍金曲獎，還首次登上小巨蛋，明年的高雄巨蛋門票也秒殺，可說是勢不可擋。雖然麋先生行程滿檔，不過該談的戀愛也沒落掉，除了已婚的貝斯手以諾和鼓手逸凡，時報周刊CTWANT今年初拍到主唱聖皓與一名女子一同返家，日前本刊又直擊電吉他手小B騎車載女生，買了食物後一起回家，而這位女主角就是「AKB48 Team TP」的前隊長劉語晴。

11月16日晚間9點出頭，結束台北市立成功高中校園演唱活動的麋先生團員們，搭乘保母車回到唱片公司，放好樂器之後，9點46分，小B獨自騎乘機車離去。9分鐘後，小B將機車臨停在台北市中山區某巷口的人行道上，接著邊抽菸、邊滑手機，貌似在等人。

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科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲行程滿檔的麋先生在成功高中演出。（圖／本刊攝影組）

不久後一名女子從附近的住宅大樓出來會合，將手上的袋子交給小B，同時接過白色安全帽自己戴上，緊接著腳踢後座的腳踏板後坐上機車，一連串熟練的動作行雲流水，兩人搭配得自然流暢。仔細一看，發現女生就是AKB48 Team TP的前隊長、現在已經單飛的劉語晴，一路上劉語晴將手放在男生腰間，停下來等紅燈時，兩人邊聊天，女生還抓了一下男生的手。

科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲小B將機車停在人行道上等待劉語晴出現，女方將袋子拿給小B，戴安全帽準備上車。（圖／本刊攝影組）

科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲劉語晴熟練坐上小B的後座，一路將手放在男方腰間，一切都很自然。（圖／本刊攝影組）

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▲小B未遵守交通規則，先直接跨越雙黃線，隨後又為了去餐廳點餐而把車子停在紅線。（圖／本刊攝影組）

10點12分，機車停在松山區路邊紅線區域，兩人戴著安全帽走到附近小吃店，點好餐後便在路邊陪伴各自的手機，後來還在店內坐下玩起手機遊戲。從兩人的互動，可以看出彼此已是相當熟稔的狀態，甚至接近老夫老妻般的科技冷漠。

科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲小B與劉語晴站在店門外說話，看得出關係匪淺。（圖／本刊攝影組）

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▲點完餐小B與劉語晴開始專注玩手機。（圖／本刊攝影組）

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▲就算已經付錢取完餐，兩人還是放不下手機，蹲在門口繼續打手遊，成癮相當嚴重。（圖／本刊攝影組）

餐點製作完畢後，小B取了餐回到店內通知女方，劉語晴走路的同時，雙眼視線多半還是在手機螢幕上，看起來有嚴重的手機成癮問題。而小B也好不到哪裡去，竟然將手上的餐點放在地上，蹲在騎樓繼續玩遊戲，戴上安全帽的劉語晴同樣站在旁邊，雙眼緊盯著手機不放。幾分鐘後，大概是遊戲告一段落，兩人騎上機車，煙癮不小的小B點了根菸，騎車載著劉語晴繼續接下來的路程。

科技冷漠1／麋先生小B接送女團前隊長　買晚餐零互動狂玩手機

▲兩人終於暫時放下手機騎車離開，疑似回到小B的住處未再離開。（圖／本刊攝影組）

10點48分，兩人抵達目的地，將機車停在停車格中，走進一旁的公寓，女方熟門熟路地走在前頭，小B跟在後面。直到次日凌晨1點多，仍未見兩人離開。而回顧當晚，身為公眾人物的小B，數度無視交通規則，像是將機車臨停在人行道上、路口貪快而跨越雙黃線、在紅線區違規停車，以及行駛間手持香菸等，相當不可取。

關於本刊拍到小B騎車接送劉語晴，並一同返家，兩人的關係為何？小B所屬的相信音樂僅回應：「謝謝大家關心。」劉語晴的經紀人則表示：「謝謝記者朋友的關心，兩人只是普通朋友，沒有什麼特別的關係。」

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▲劉語晴去年從女團「AKB48 Team TP」隊長身份畢業，宣布單飛勇闖歌壇發行單曲。（圖／翻攝自劉語晴IG）

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▲雖宣布畢業單飛，但劉語晴仍以團體身分參與演出。（圖／翻攝自劉語晴IG）

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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