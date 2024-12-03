球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

▲劉雨柔（右）和球星胡凱翔（左）認愛超過1年半，此時傳出因男方轉進對岸發展，爆出分手消息。（圖／翻攝自胡凱翔IG）

圖文／鏡週刊

藝人劉雨柔去年被本刊直擊和職籃球星胡凱翔約會，兩人認愛後愈愛愈高調，甚至經常分享相處的甜蜜細節，但這段戀情僅維持了約1年半；據身邊友人透露，兩人已經分手，除了胡凱翔離台到中國大陸打球之外，男方和前女友勾勾纏，也是這段熱戀終結的主因。

向來個性直接的劉雨柔，各種喜怒哀樂的心情，在社群平台上都一覽無遺，比如今年11月初，劉雨柔在IG寫下，「執意自己生活方式的人，就別浪費時間去磨合了。」「選擇也給了、答案也回覆了，那就不糾結了。」看似處之淡然的雞湯感觸，其實藏著心碎告白，原來她和球星胡凱翔的戀情已經悄然結束。

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▲球星胡凱翔（右）行事低調，但和劉雨柔交往後曝光度大增，劉雨柔甚至為了挺男友而槓上球團。（圖／翻攝自胡凱翔IG）

男友踩雷 幫前任買單

據友人透露，其實胡凱翔在今年中離開台南的職業球隊後，對於生涯規劃就相當迷茫，原本打算到台北的球隊效力，和劉雨柔就不用分隔南北，可以共築同居生活，但胡凱翔卻突然轉彎，決定西進中國大陸發展，距離變得比之前還遠，分隔兩岸的遠距離，成為兩人不得不考慮分合的難題。

▲劉雨柔個性直爽，有心事都直接寫在IG上。（圖／翻攝自劉雨柔IG）

除了有著生涯規劃這般大的困擾，胡凱翔的前女友也如同幽魂般成為這段戀情的陰影。友人爆料，其實胡凱翔的前女友現在還在刷男方的信用卡，也就是說，胡凱翔仍在買單前任的部分開支。即使劉雨柔多次宣示主權，但還是擋不住胡凱翔對前任的難捨，看在一般女生眼裡，根本沒有人能忍受。

難忍糾纏 曾不惜離婚

友人透露，胡凱翔重情念舊，不願和前女友劃清界線，遇到性情剛烈、有話直說的劉雨柔，兩人就常為此吵架。雖說交往期間，分分合合也是常有的事，包括這一次分手，都不一定分得乾淨，只是劉雨柔一直很忌諱伴侶和異性牽扯不清。劉雨柔的前夫黃育仁就是常和女同事固定吃飯，讓她受不了，最後提出離婚，所以劉雨柔能忍受多久才是問題。

▲劉雨柔（右）前夫是格鬥選手黃育仁（左），她因不滿男方和女同事過從甚密而離婚。（圖／米兔哥娛樂提供）

劉雨柔和胡凱翔戀情剛爆出時，曾染上小三疑雲，因胡凱翔和前任女友共用同個外送平台帳號，兩人還在交往期間，前任女友發現胡凱翔曾叫外送去劉雨柔住處，當時這位前任女友在社群發文：「秀著搶來的垃圾很好笑。」字字句句幾乎都在指控遭劉雨柔介入感情，想不到如今依然繼續糾纏。

▲胡凱翔（右）原在台南的球隊效力，現傳出將西進發展。（圖／翻攝自T1 LEAGUE官網）

對此，本刊致電劉雨柔，她只回應：「感情事不占用社會資源。」





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