翁馨儀女兒同學爸「撞臉韓偶像」她急求證　出賣尪大頭照：妳爸長這樣

記者蔡宜芳／綜合報導

女星翁馨儀在2013年與張菲的次子張少懷結婚，育有10歲女兒櫻桃和8歲兒子栗子，經常會在社群分享家庭趣事。她1日透露女兒拿了一張疑似男偶像的照片，說是同學的爸爸，於是發文求證，還順道出賣了老公的大頭照。

▲翁馨儀和張少懷育有一女一子。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀在限時動態提到，女兒櫻桃看到班級群組中，某位同學爸爸的大頭照，特地拿給她看說：「媽，你上次說他哥哥長得還不錯得同學，他爸長這樣。」翁馨儀一看就直接反駁：「絕對不可能，這百分之百不是他爸啦！」翁馨儀表示，照片一看就像是偶像藝人，還笑稱「如果他爸長這樣，我要去學校了唷」，希望網友能幫忙解惑。

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▲翁馨儀PO照求助。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

沒多久，翁馨儀就得知該張照片中的男子，其實是南韓男團Stray Kids成員I.N，對此，她大呼：「解惑了啦！就說是男團吧，在那邊同學爸爸，實在是太輕易相信大頭照了。」不僅如此，翁馨儀還出賣老公的大頭照，笑說：「相反之妳爸大頭照長這樣。」分享了和女兒之間有趣的互動。

▲翁馨儀出賣老公大頭照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）