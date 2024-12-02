美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

▲張齡予日前被讀者捕捉到素顏與老公在遛小孩。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

前主播張齡予因主持健康資訊節目《健康零距離》，擁有不少婆媽粉絲的支持，也多了好媳婦的稱號，日前有時報周刊CTWANT的讀者在新北市巧遇張齡予與老公正在「遛」兒子「小班長」，雖然打扮休閒頂著大素顏，手上還拎著疑似裝著蘿蔔蔬菜的紅白塑膠袋，模樣非常居家，但臉上滿是笑容，看來十分享受幸福的家庭生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「小班長」溜完滑板車喝著鮮奶稍作休息，張齡予和老公林子揚邊顧小孩邊聊天。（圖／讀者提供）



上月23日周六早上約11點多，有讀者直擊脂粉未施的張齡予，穿著輕鬆陪著兒子在新北市八里區自行車道附近散步溜滑板車，一家三口一路上說說笑笑，看得出感情很好，不知是否因接近中午用餐時間，擁有中餐丙級證照的張齡予，手上拎著一袋裝有蘿蔔和青菜的塑膠袋，似乎稍後回家要替老公小孩準備午餐。在「小班長」短暫放電之後，張齡予抱著兒子，老公扛著滑板車，一家人準備離開，據讀者目擊，「小班長」手抓著白蘿蔔把玩，竟然不小心敲到張齡予的頭，不過她並未生氣，還溫柔地提醒兒子要小心。

▲回程「小班長」手拿蘿蔔討張齡予抱抱，老公則在一旁幫小孩喝掉沒喝完的牛奶。（圖／讀者提供）



張齡予過去在受訪時，曾透露與老公林子揚對兒子「小班長」的教育方式取得共識，兩人盡量在晚上六點前要有一方回到家陪伴小孩，這幾年的周末原則上也希望不要安排工作，把時間心力留給家庭，她說：「我老公覺得對小孩來說，有爸媽的全心全意陪伴他們去體驗人生，是一件非常重要的事，尤其在『小班長』還小的時候，就要為他建立安全感跟歸屬感，讓他會依附家人並充滿信任，我們不會玩那種忽然躲起來讓他找不到的遊戲，也不會開玩笑說叫警察來抓他這種話，這部分除了花時間慢慢去培養之外，沒有別的辦法也強求不來，更別說還想找別人代勞。」

▲張齡予和老公日前幫兒子慶祝兩歲生日。（圖／翻攝自張齡予臉書）



不過平常總是笑容滿面個性「人人好」的張齡予，在管教「小班長」時，竟然是扮黑臉的一方，她曾跟本刊表示：「『小班長』算是長孫，但我們有討論過小孩不能寵，我比較是負責管教，會制定規則，甚至還會在家庭群組『宣告』， 大家都必須要依照大原則來面對小孩，不要讓他覺得找誰就有機可趁或可以有『雙標』，我先生尊重我的立場啦！不過跟我比起來他心態相對輕鬆一些。」夫妻倆也希望明年能再添一個「蛇寶寶」，如果能生女兒就是一子一女剛剛好。

延伸閱讀

▸ 娛樂報報／倪安東、管罄深夜曬狂恩愛表情包 輕扶腰間秀浪漫情趣

▸ 在野影武者1／國民黨青工會長改選顛沛 陳韋曄苦淪「反朱」祭旗

▸ 23歲女好玩測DNA 意外助警破獲25年懸案…親手送外婆入獄