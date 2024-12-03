小孟老師／12月3日星座運勢　雙子約會穿紅色「事事順利」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：獲得意外驚喜

感情：聽聽伴侶意見

財運：多種賺錢管道

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

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雙子座

工作：積極表現成果

感情：感情進展甜蜜

財運：穩定發展局面

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：射手

天秤座

工作：理性對待同事

感情：感情投其所好

財運：物美價廉好物

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：獲得公司補助

感情：打動對方芳心

財運：獲利再創新高

幸運色：亮紅色

貴人：牡羊

小人：雙子

金牛座



工作：計劃穩定執行

感情：對方表露心聲

財運：可得豐厚獲利

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

處女座

工作：豐碩成果回報

感情：願意遷就對方

財運：財務評估特準

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得效益回饋

感情：得到伴侶照顧

財運：投資眼光不錯

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：牡羊

天蠍座

工作：適合經手契約

感情：當個愛情聽眾

財運：投資大有所獲

幸運色：白色

貴人：處女

小人：魔羯

雙魚座

工作：善良正直友善

感情：貴人相助有成

財運：獨立經商有利

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：掌握主導權力

感情：情人互動良好

財運：嘗試合夥投資

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：處女

獅子座

工作：爭執減少很多

感情：獻出浪漫玫瑰

財運：有機會得分紅

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座

工作：事業穩定經營

感情：滋潤對方心靈

財運：另闢賺錢捷徑

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。