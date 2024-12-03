艾爾頓強驚曝右眼失明！　出席音樂劇「只能用聽的」新專輯延期

記者陳芊秀／綜合報導

77歲英國音樂界傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）自曝失明！他於12月1日出席《穿著PRADA的惡魔》音樂劇首映會時透露，因視力受損已無法清楚觀看自己創作的舞台作品。他9月被診斷出罹患眼疾，導致右眼完全失明，左眼僅存微弱視力，這也迫使他的新專輯計畫不得不延後。

▲艾爾頓強（Elton John）出席音樂劇《穿著Prada的惡魔》活動，自曝右眼失明，自己「只能用聽的」。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據英國《衛報》報導，艾爾頓強為音樂劇《穿著PRADA的惡魔》創作音樂，並於1日出席首映會。他透露，由於視力受損，無法參與預演，但他表示：「我喜歡用聽的，今晚的表現聽起來非常棒。」同時，他感謝丈夫大衛弗尼西的支持，並說：「他一直是我的重要支柱。」

另外據美國電視新聞網《CNN》報導，艾爾頓強9月透過IG公開自己罹患眼疾，導致右眼失明，左眼僅剩微弱視力，當時表示康復是緩慢的過程，並感謝醫療團隊與家人細心照料。而他上周接受《Good Morning America》的訪問時，談及視力問題已經影響到他的工作能力，「不幸的是，我在7月因為在法國南部感染而失去了右眼的視力，至今已經4個月看不見，而我的左眼狀況也不是太好」、「雖然仍然有希望和鼓勵，但目前我有點受限。像這樣接受訪問還可以，但要進錄音室錄音我就不確定了，因為我連歌詞都看不到」。

▲艾爾頓強（Elton John）9月公開發聲明，透露眼睛感染正在接受治療。（圖／翻攝自IG）

雖然艾爾頓強已在2023年正式結束了數十年的巡演生涯，但他仍為音樂劇《穿著Prada的惡魔》創作了音樂。該音樂劇改編自2003年的同名小說，並曾在2006年被改編成電影。