快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星謝欣穎2021年4月認愛王柏傑，不時會在社群網站上放閃，小倆口的一舉一動都備受關注，曾數次爆出分手傳言，雙方也不介意外界議論。怎料，近日卻傳出兩人3年戀情分手的消息，而謝欣穎稍早也透過經紀人回應了自己的心情。

▲謝欣穎爆出分手王柏傑。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

稍早，謝欣穎經紀人回應《ETtoday星光雲》，寫道「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心」，並沒有正面回應與王柏傑的戀情，但也沒有否認兩人分手的傳聞。

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▲謝欣穎回應分手王柏傑。（圖／記者周宸亘攝）

而謝欣穎近日傳出與男友王柏傑分手消息，原本將會出席位在信義區舉辦的時尚活動出席《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》，沒想到卻臨時取消參加該活動，確定不會出現，經紀人則表示「有私人行程無法出席」。

▲謝欣穎確定缺席公開活動。（圖／翻攝自Instagram／gqtaiwan）

事實上，謝欣穎日前在社群發文提起與王柏傑一起養的愛犬Cooper，透露自己隔了好幾天才見到狗狗，內文感性寫下「我知道你可以沒有我，但我不能沒有你。」並補充「說完之後，嗯⋯我被制約了⋯⋯這句話是我人生第一次對一個生命說，也會是我的最後一次，再也沒有了，太沒出息的一句話了！」內容似是意有所指。

▲謝欣穎傳出分手王柏傑。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）