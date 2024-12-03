獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

記者孟育民／台北報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號，擁有廣大粉絲，她今年6月才在直播中自爆，有意在明年轉隊，帶著不滿又無奈的語氣向粉絲抱怨，「已經找不到任何繼續留下來的理由。」話一出也掀起熱議。不過，據傳Yuri已經確定出走樂天，將不再續約，而先前早有多家球團挖角她，她究竟最後會轉去哪隊，未來動向受關注。對於Yuri與樂天後續如何，球團也回應了。





▲Yuri爆出走樂天，確定不再續約。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

樂天女孩們近日陸續與球團簽訂年度新合約，未來動向備受關注，先前對球團表達失望的Yuri，傳出心意已決，不再和樂天續約。對此，樂天則回應：「關於樂天女孩的合約目前仍在洽談中，相關事宜尚未確定。一旦有最新進展，我們會第一時間向外界公布，謝謝。」

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▲Yuri未來動向備受關注。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



事實上，林襄、李多慧等人氣成員出走樂天，如今各自在演藝圈有亮眼表現，廣告、業配、實境節目接不完，反觀同樣擁有高人氣的Yuri因為合約關係，許多工作無法接，她今年6月在直播透露球團已經一個月沒幫她排工作，也是自加入樂天以來第一次遇到這種情況，對此感到失望以及難過。

上個月受訪時，她更意有所指地說：「明天是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」如今爆出離隊的消息，似乎也不會太意外。