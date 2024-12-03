ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

記者孟育民／台北報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號，擁有廣大粉絲，她今年6月才在直播中自爆，有意在明年轉隊，帶著不滿又無奈的語氣向粉絲抱怨，「已經找不到任何繼續留下來的理由。」話一出也掀起熱議。不過，據傳Yuri已經確定出走樂天，將不再續約，而先前早有多家球團挖角她，她究竟最後會轉去哪隊，未來動向受關注。對於Yuri與樂天後續如何，球團也回應了。

▲Yuri爆有意出走樂天。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri爆出走樂天，確定不再續約。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

樂天女孩們近日陸續與球團簽訂年度新合約，未來動向備受關注，先前對球團表達失望的Yuri，傳出心意已決，不再和樂天續約。對此，樂天則回應：「關於樂天女孩的合約目前仍在洽談中，相關事宜尚未確定。一旦有最新進展，我們會第一時間向外界公布，謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yuri（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri未來動向備受關注。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

事實上，林襄、李多慧等人氣成員出走樂天，如今各自在演藝圈有亮眼表現，廣告、業配、實境節目接不完，反觀同樣擁有高人氣的Yuri因為合約關係，許多工作無法接，她今年6月在直播透露球團已經一個月沒幫她排工作，也是自加入樂天以來第一次遇到這種情況，對此感到失望以及難過。

上個月受訪時，她更意有所指地說：「明天是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」如今爆出離隊的消息，似乎也不會太意外。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

推薦閱讀

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　公司證實曝不續約主因

「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　公司證實曝不續約主因

直擊／陳傑憲信義區牽手合體愛妻！老婆下衣失蹤「白皙長腿」辣爆

直擊／陳傑憲信義區牽手合體愛妻！老婆下衣失蹤「白皙長腿」辣爆

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

翁馨儀女兒同學爸「撞臉韓偶像」她急求證　出賣尪大頭照：妳爸長這樣

翁馨儀女兒同學爸「撞臉韓偶像」她急求證　出賣尪大頭照：妳爸長這樣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　公司證實曝不續約主因

直擊／陳傑憲信義區牽手合體愛妻！老婆下衣失蹤「白皙長腿」辣爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

樂天女孩, 最正啦啦隊女神, Yuri

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃子佼藏48部兒少性影像！喊「不是我拍的」力爭無罪　一審判8月
  2. 藤原紀香遭盜領4000萬！　公司破產竟不還她了…衰事連3打擊太大
  3. 獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了
  4. 小孟老師／12月3日星座運勢　雙子約會穿紅色「事事順利」
  5. 奚夢瑤被狗仔爆「懷3寶」！看診身影孤單…進出私人醫院大有來頭
  6. AKB48 Team TP前隊長爆熱戀麋先生小B！回家待到半夜…接送畫面全被拍
  7. 艾爾頓強驚曝右眼失明！　出席音樂劇「只能用聽的」新專輯延期
  8. 清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言
  9. 球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手
  10. 賈永婕「又遭集體爆料」喊暖心　前員工揭3件事力挺：不要被打倒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366