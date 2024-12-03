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賈永婕「又遭集體爆料」喊暖心　前員工揭3件事力挺：不要被打倒

記者黃翊婷／綜合報導

現任101董座賈永婕上任後風波不斷，日前遭爆料不當開除員工等負面消息，引發各界議論。賈永婕2日晚間在臉書以反串語氣發文，表示又有前員工集體爆料，說她員工旅遊自掏腰包請大家吃高級大餐、尾牙抽獎都有額外加碼等等，還鼓勵她不要被打倒，「台灣缺的是努力說好話努力做好事的數量，好的東西每天有2300萬次的產生台灣一定尚勇。」

賈永婕（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕近日陷入負面爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕近日陷入不當開除員工、公器私用、生日趴照片等爭議，甚至被前董座宋文琪批評「膚淺虛榮」，事後她開設直播澄清，一度失控落淚。賈永婕強調，她對各任董事長都十分尊敬，處理人事事宜時向來謹慎且依照公司內部流程。

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賈永婕2日晚間在臉書以反串口吻發文，表示又有前員工集體爆料、賈董人設起底。實際上，該名任職4年的前員工在文中提到，每年員工旅遊出國時，賈永婕都會自掏腰包請大家吃高級大餐，尾牙抽獎也都有額外加碼，就連中秋節相約烤肉，也是賈永婕在外面烤肉、備料，員工在冷氣房裡吃，希望賈永婕不要被打倒，「台灣缺的是努力說好話努力做好事的數量，好的東西每天有2300萬次的產生台灣一定尚勇。」

賈永婕坦言，前2天沒有時間看自己的私人臉書，沒想到他們自己發起了「TeamTaiwan挺永婕」活動，真的她覺得很暖心。

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