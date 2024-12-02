才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

▲佐田茉莉子今年3月宣布女兒出道當偶像，昨日突宣布從AV女優身分引退。（圖／翻攝自X／@iRisRis521）
記者張鈜閔／綜合報導
日本AV女優佐田茉莉子今年3月才宣布愛女將以藝名「愛Ris」出道，成為「2.5次元偶像」，今又再度發布重大訊息，她將於明年3月正式引退，而她經營的「咖啡吧茉莉子」也將停止營業。
佐田茉莉子昨在個人YouTube頻道以及X(原推特)上發布引退消息，表示明年3月將正式從AV界引退，在這之前仍會以Madonna專屬藝人身分推出作品，而她所經營的「咖啡吧茉莉子」也將於明年2月底停止營運，引退前仍會有多場活動進行，希望大家能在最後階段持續支持。
事實上，佐田茉莉子今年3月才公開女兒照片，並宣布她即將以藝名「愛Ris」踏入2.5次元偶像界，自己則將親自擔任女兒的經紀人，愛Ris的IG目前已經有6千多名粉絲追蹤，她也常在上面更新自己的近況以及美照與粉絲們互動，已發行多本寫真集，偶像事業經營得有聲有色。
▲佐田茉莉子女兒長相甜美，一出道就相當受到歡迎。（圖／攝自愛Ris的IG）
佐田茉莉子於2020年9月在SOD出道，之後成為Madonna的專屬女優，45歲的她是單親媽媽，與3隻狗、2隻貓以及女兒一起居住於福岡，除了從事AV事業外，還經營咖啡吧和沙龍，目前擔任女兒的經紀人。
佐田茉莉子は2025年3月でAV女優を引退します。ラストまでMadonnaさんの専属で作品発売させていただきます。— 佐田茉莉子 (@Mariko_sata) December 1, 2024
引退に伴い、サタマリ聖地のカフェバー茉莉子は2月末で閉店いたします。4月まで映画や写真集等ラストイベントがありますので最後まで見届けてくれると嬉しいな。 pic.twitter.com/Tws4xz65rl
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