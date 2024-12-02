才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

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才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」佐田茉莉子要引退了　

▲▼愛ris分享泳裝照，透露粉絲破2000就公布正面照。。（圖／翻攝X／@iRisRis521）

▲佐田茉莉子今年3月宣布女兒出道當偶像，昨日突宣布從AV女優身分引退。（圖／翻攝自X／@iRisRis521）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV女優佐田茉莉子今年3月才宣布愛女將以藝名「愛Ris」出道，成為「2.5次元偶像」，今又再度發布重大訊息，她將於明年3月正式引退，而她經營的「咖啡吧茉莉子」也將停止營業。

佐田茉莉子昨在個人YouTube頻道以及X(原推特)上發布引退消息，表示明年3月將正式從AV界引退，在這之前仍會以Madonna專屬藝人身分推出作品，而她所經營的「咖啡吧茉莉子」也將於明年2月底停止營運，引退前仍會有多場活動進行，希望大家能在最後階段持續支持。

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事實上，佐田茉莉子今年3月才公開女兒照片，並宣布她即將以藝名「愛Ris」踏入2.5次元偶像界，自己則將親自擔任女兒的經紀人，愛Ris的IG目前已經有6千多名粉絲追蹤，她也常在上面更新自己的近況以及美照與粉絲們互動，已發行多本寫真集，偶像事業經營得有聲有色。

▲▼佐田茉莉子女兒長相甜美，一出道就相當受到歡迎。（圖／攝自IG）

▲佐田茉莉子女兒長相甜美，一出道就相當受到歡迎。（圖／攝自愛Ris的IG）

佐田茉莉子於2020年9月在SOD出道，之後成為Madonna的專屬女優，45歲的她是單親媽媽，與3隻狗、2隻貓以及女兒一起居住於福岡，除了從事AV事業外，還經營咖啡吧和沙龍，目前擔任女兒的經紀人。

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