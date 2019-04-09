EXO Xiumin親自宣布當兵日期！　「倒數不到30天」粉絲不捨哭了

記者張筱涵／綜合報導

韓團EXO成員Xiumin於9日時在官方粉絲網站中寫下一封短信，宣布即將在5月7日當兵，所屬經紀公司SM娛樂也發出正式聲明。

▲Xiumin是EXO第一個當兵的成員。（圖／翻攝自Xiumin IG）

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Xiumin寫下的短信中先噓寒問暖問有沒有去看櫻花，接著又提到EXO在8日迎接出道7周年紀念，再次向成員們表達祝賀之意，才進入正題透露想傳遞的重要訊息是將在5月7日入伍，想要親自跟每一位粉絲說會健康歸來的，另外，當兵前也會努力準備EXO-CBX演唱會表演。

SM娛樂也接著發出正式聲明，Xiumin將在5月7日以現役身分入伍，當兵期間會誠實接受國家義務訓練，希望能夠安靜低調入伍的關係將不會公開場所和時間，也不會特別進行其他活動。粉絲得知後都相當驚訝，但因為是偶像親自告知又覺得多了份溫暖，彼此相約在再相見那天都會成為更好的人。

事實上，南韓在2018年8月修訂「兵役法」，把最遲入伍年限從30歲降低至28歲，等於1989和1990年生的藝人都得在下半年高唱從軍樂。因此粉絲們也都說「即使知道還是很不捨」、「歐霸一定要健健康康回來唷」、「會一直在這裡等你的」。