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劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

記者吳孟庭／綜合報導

南韓江原道大火上升為國家級警報，許多藝人也為災民慷慨捐款，其中經常樂善好施的「國民MC」劉在錫也捐款5000萬韓幣（約1350萬台幣），然而卻引發部分酸民批評，「年收幾億的人才捐5000萬太少了吧」。

▲劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎。（圖／翻攝自Running Man IG）

▲劉在錫慷慨捐款卻被網民狂酸太少。（圖／翻攝自Running Man IG）

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江原道的山火燎原8天，造成將近500戶房屋毀損、800多災民彷彿大逃難，慘不忍睹。許多藝人也主動捐款，包含宋仲基、李炳憲夫婦、PSY、IU、韓孝周、姜素拉、金宇彬、丁海寅、光希、尹世雅、朴娜萊、韓惠珍等，從演員到歌手、綜藝咖、模特兒都動員起來。

據南韓媒體《News1》報導，劉在錫也透過「希望之橋災害救護協會（희망브리지 재해구호협회）」捐款韓幣5000萬元，捐出的款項將會運用在災民救急用品、災後重建等。雖然不少網友留言對劉在錫的善行感到窩心，但也有鍵盤魔人對金額不滿意。

▲劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎。（圖／翻攝自韓網）

▲▼網民狂酸劉在錫捐太少。（圖／翻攝自韓網）

▲劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎。（圖／翻攝自韓網）

部分網友留言寫下：「老實說以劉在錫（賺錢）的程度，還以為應該要捐個1～2億，有點失望...」、「5000萬？你應該要捐10億吧」、「你最少要捐個2億吧，5000萬？是在開玩笑嗎？」、「捐錢是很好啦，但是秀智、李炳憲、李珉廷、車仁杓、辛愛羅、IU都捐了1億，這...水準不是應該要相當嗎...不要捐了錢還留下壞印象啊。」

其實捐錢額度不應該成為評價愛心的等級，劉在錫一直以來都有默默捐錢行善的美德，去年3月有向支援未婚媽媽的團體捐獻5000萬元，去年6月也捐了3億8千萬韓幣煤炭銀行（作為寒冬送暖給貧困家庭煤炭），多年來也有幫助給慰安婦、暴雨災民等，付出不在話下。

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