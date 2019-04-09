《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

記者張筱涵／綜合報導

《綜藝玩很大》6日到柬埔寨西港拍攝，當地可是擁有「亞洲夏威夷」之稱的度假勝地，自然不會放過在海邊拍攝的機會，沒想到正當攝影師專心拍著和當地人互動的小鐘（鐘昀呈）時，被眼尖的網友發現左下方有裸女日光浴！

▲《綜藝玩很大》最新一集來賓是小鐘、雷艾美、臧芮軒、李易、黃沐妍和峮峮。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

請繼續往下閱讀...

剛開始由吳宗憲一一宣布每個人的分隊，由小鐘帶領的黃隊成員是KID、雷艾美和臧芮軒，李易領導的黑隊成員則是小鬼、黃沐妍和峮峮，一行人開心在沙灘上漫步時，碰巧遇到正在演奏傳統樂器跳舞的當地人，小鐘見狀也隨之起舞，成功吸引對方的注意孩來個空中打鼓來互動。

不過網友發現這幕還有別的大亮點，在9分15秒起到9分36秒整整21秒的時間，畫面左下角有一名女生疑似全裸趴著做日光浴，但仔細端詳可以發現她其實是有穿三角泳褲的，只是顏色是膚色，但上半身在光照之下也是毫無比基尼痕跡。

▲小鐘和當地人互動時，左下角出現日光浴的裸女。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

許多人都在下面留言指出，「我一直在想09：22左下的女生到底有沒有穿衣服」、「只有我覺得9：27曬日光浴的女人是naked（裸）嗎？」、「9：30那個女的是沒穿內褲嗎」，意外成了節目外的另一大亮點。

▲網友反應。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）



▼荒島求生第三彈，藝人們與餓的距離！峮峮、黃沐妍、臧芮軒、雷艾美齊戰玩很大，小島求生+彩蛋，讓你一次看個夠！綜藝玩很大【第一百二十二回 柬埔寨 西港】20190406【第243集完整版】。（影片／取自我愛玩很大YouTube，如遭刪除請見諒）