ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

記者張筱涵／綜合報導

《綜藝玩很大》6日到柬埔寨西港拍攝，當地可是擁有「亞洲夏威夷」之稱的度假勝地，自然不會放過在海邊拍攝的機會，沒想到正當攝影師專心拍著和當地人互動的小鐘（鐘昀呈）時，被眼尖的網友發現左下方有裸女日光浴！

▲《綜藝玩很大》最新一集來賓是小鐘、雷艾美、臧芮軒、李易、黃沐妍和峮峮。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

▲《綜藝玩很大》最新一集來賓是小鐘、雷艾美、臧芮軒、李易、黃沐妍和峮峮。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

請繼續往下閱讀...

剛開始由吳宗憲一一宣布每個人的分隊，由小鐘帶領的黃隊成員是KID、雷艾美和臧芮軒，李易領導的黑隊成員則是小鬼、黃沐妍和峮峮，一行人開心在沙灘上漫步時，碰巧遇到正在演奏傳統樂器跳舞的當地人，小鐘見狀也隨之起舞，成功吸引對方的注意孩來個空中打鼓來互動。

不過網友發現這幕還有別的大亮點，在9分15秒起到9分36秒整整21秒的時間，畫面左下角有一名女生疑似全裸趴著做日光浴，但仔細端詳可以發現她其實是有穿三角泳褲的，只是顏色是膚色，但上半身在光照之下也是毫無比基尼痕跡。

▲《綜藝玩很大》最新一集來賓是小鐘、雷艾美、臧芮軒、李易、黃沐妍和峮峮。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

▲小鐘和當地人互動時，左下角出現日光浴的裸女。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

許多人都在下面留言指出，「我一直在想09：22左下的女生到底有沒有穿衣服」、「只有我覺得9：27曬日光浴的女人是naked（裸）嗎？」、「9：30那個女的是沒穿內褲嗎」，意外成了節目外的另一大亮點。

▲《綜藝玩很大》最新一集來賓是小鐘、雷艾美、臧芮軒、李易、黃沐妍和峮峮。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

▲網友反應。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

▼荒島求生第三彈，藝人們與餓的距離！峮峮、黃沐妍、臧芮軒、雷艾美齊戰玩很大，小島求生+彩蛋，讓你一次看個夠！綜藝玩很大【第一百二十二回 柬埔寨 西港】20190406【第243集完整版】。（影片／取自我愛玩很大YouTube，如遭刪除請見諒）

推薦閱讀

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞

火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

孫翠鳳突昏倒「最新病況」曝光！明華園取消明天記者會

孫翠鳳突昏倒「最新病況」曝光！明華園取消明天記者會

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

獨家／《與惡》最虐台詞「哥哥火來趕快跑」…陳妤想起親哥崩潰

獨家／《與惡》最虐台詞「哥哥火來趕快跑」…陳妤想起親哥崩潰

白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

《復仇者4》記者會「一堆空位」　鋼鐵人、索爾尷尬互看

安以軒剪新髮型！　曝老公一看崩潰了：趕快留回長髮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

綜藝玩很大

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小優大尺度比基尼狂吸豔遇！「1晚3次搭訕」　被南韓歐巴帥暈
  2. 《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆
  3. 《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光
  4. 郭彥甫「18年巨變」淚崩：付出的夢想是會被實現的
  5. KID主持《玩很大》爆肥25kg　海邊脫衣轉側面「C形肚突出」網傻眼：別再胖了
  6. 鏡象世界的驚悚反撲！《我們》發想完美　可惜2hr太刻意
  7. 周杰倫出賣Romeo..親自示範「暖爸視角」！五迷狂tag阿信：學一下
  8. 瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末
  9. 火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞
  10. 白癡公主「正妹親姊長這樣」　一家都美女..完美大眼基因神複製

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366