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GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團GFRIEND的20歲老么Umji，出道以來外貌飽受酸民攻擊，不過最近她和姊姊們一起出席時尚Party，臉蛋瘦成V字型，搭上氣質長髮變得更有女人味，彷彿180度大轉變，美貌升級讓人差點認不出。

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／CFP）

▲GFRIEND Yerin、SinB、Umji參加時尚活動。（圖／CFP）

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Umji日前與GFRIEND的Yerin、SinB一起參加時尚品牌在首爾舉辦的活動，Yerin穿著黑色削肩洋裝顯得更有女人味，SinB則是藕色蕾絲洋裝，十分襯著她的白色皮膚，老么Umji則是大露香肩與美腿，穿著粉色套裝，散發著與過往青春形象不同的氣息。

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／CFP）

▲▼GFRIEND老么Umji展現驚人瘦身成果。（圖／CFP）

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／CFP）

尤其是Umji這次亮相，雙頰少了4年前出道以來圓嘟嘟的嬰兒肥，下巴線條明顯，甚至還有錐子下巴，即使有幾張照片，攝影師角度是由下往上拍，依舊是完美V型臉，再搭配上夢幻的微捲長髮，粉絲直呼「我們老么超美的」、「美貌進化了」。

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／CFP）

▲▼攝影側面拍或由下往上拍，依然都是V臉無死角。（圖／CFP）

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／CFP）

由於16歲就出道，總是被無情酸民批評太胖的Umji，一直為此而控制體重、努力減肥，她近年慢慢展現出瘦身成果，當晚媒體照片到粉絲飯拍都幾乎零死角，外貌再升級！

▲GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯。（圖／翻攝自GFRIEND臉書）

▲Umji出道時有嬰兒肥，近年逐漸展現出瘦身後成果。（圖／翻攝自GFRIEND臉書）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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