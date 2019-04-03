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小賈斯汀愚人節「曬超音波照」闖禍！　IG公開道歉：我傷害了別人

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在去年與模特兒海莉（Hailey Bieber）登記結婚，愚人節他貼出了「超音波照」，並在大家都以為是愚人節玩笑時，再放出愛妻凸肚照嚇人，不過最後仍證實只是惡作劇。但他隔日隨即在IG道歉，表示：「有時候自己也不知道做了什麼，但卻傷害到別人。」

▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀愚人節時在IG上曬出超音波照片 。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

原因是小賈斯汀對於太太懷孕的愚人節玩笑開得太真，讓一些不孕症的父母感到很不舒服，認為他們把新生命的降臨當作一場玩笑。小賈斯汀為此在IG發長文道歉，他表示：「總是會有人感到被冒犯，也有人不太喜歡開玩笑。但我喜歡惡作劇，而且那天是愚人節，我不是有意要冒犯不孕不育的人。」

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▲小賈斯汀在IG上曬出老婆進行檢查的照片 。（圖/翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀還放上老婆檢查的照片 。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

小賈斯汀說，雖然很多人都會在愚人節開懷孕的玩笑，「但無論如何我都要道歉、承擔責任，向被冒犯的人說聲抱歉，我不希望任何人因為惡作劇而受到傷害。」他舉例，就像小時候妹妹過生日時，自己拿蛋糕糊了她一臉奶油，「我只是想逗她開心，但卻把她弄哭了一樣。」

▲▼小賈斯汀在IG道歉。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀在IG道歉 。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

在文章最後，小賈斯汀寫道：「有時候自己也不知道做了什麼，但卻傷害到別人。我無意拿懷孕和糊蛋糕相比，只是為了描述『不知道怎樣做會冒犯到別人』。有些人會大笑，有些人會生氣，我覺得有時候惡作劇就像擲骰子，一樣得賭一把。」

▲小賈斯汀（圖／翻攝自小賈IG、CFP）

▲小賈斯汀與妻子海莉。（圖／翻攝自CFP）

小賈斯汀的發文引起不少討論，更有200多萬粉絲按讚支持。有人相挺說道：「假裝懷孕確實是很常見的愚人節玩笑，或許我們都沒注意這會冒犯到別人。」也有人認為：「你真的長大了，可以體諒別人的難處，並勇於道歉。」

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小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, Justin Bieber, Hailey

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