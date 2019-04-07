BLACKPINK爆破來真的！　炸到全身黏灰「碎屑衝進眼睛」

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK近日以新歌《Kill This Love》回歸，走的風格比以往更加有Girl Crush力量，華麗造型和場景在短時間內就破了9000多萬點閱率，但美麗的背後總有代價，在5日釋出的幕後花絮中，可以看見她們為了爆破場景吃盡了苦頭。

▲BLACKPINK新歌《Kill This Love》回歸。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

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BLACKPINK《Kill This Love》MV中，每個成員基本上都在2個不同的造景下拍攝，除了動用超大佈景和鋼絲增加華麗感外，最後也動員將近50人展現整齊群舞讓人看得目瞪口呆，其中最令人印象深刻的還有她們跳舞跳到舉槍射擊動作時，背後的岩牆炸開的畫面。

▲BLACKPINK MV中帥氣爆破場景。（圖／翻攝自BLACKPINK YOUTUBE）

Rose透露為了更完整呈現爆破效果，作為道具用的岩牆小碎塊隨著灰一起往她們的方向噴過來，一結束就發現Jisoo和她眼睛都睜不開來，4個人身上和頭上都被滿滿的灰蓋住。但拍完以後她們都異口同聲地說這一幕也是最期待的一幕，很好奇最後出來時會看起來怎麼樣，皇天不負苦心人，這幕也讓網友們留下深刻的印象。

▲BLACKPINK在爆破後身上佈滿灰外，Jisoo和Rose都緊閉著雙眼。（圖／翻攝自BLACKPINK YOUTUBE）

▼BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V MAKING FILM。（影片／取自BLACKPINK YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

▼BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V。（影片／取自BLACKPINK YOUTUBE，如遭刪除請見諒）