婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

記者王靖淳/綜合報導

歌手婁峻碩是團體五堅情成員之一,昨(22)日他在香港舉辦個人演唱會,事後更透過社群分享,自己收到大量女性內衣的影片,引發網友好奇後續會如何處理這些內衣。為此,女友焦凡凡也代男友給出解答,留言曝光後立刻吸引網友朝聖。

▲婁峻碩去香港開唱收到不少件內衣。(圖/翻攝自Instagram/shoumethemoneyxx)

透過婁峻碩在社群分享的照片及影片可見到,他坐在一張椅子上,身上掛滿多件紅色和粉色的女性內衣,用右手高舉一件紅色胸罩,擺出驚訝又搞怪的表情,彷彿在向鏡頭展示這些內衣。他在文中寫道:「Hope you guys enjoyed the night in HongKong(希望你們在香港的夜晚過得愉快)。」

▲焦凡凡爆料婁峻碩將把內衣帶回花蓮老家收藏。(圖/翻攝自threads/fan0914fan)

有網友透過threads轉發這篇貼文,表示自己很好奇婁峻碩在收到大量的內衣後,接下來會怎麼處理。為此,女友焦凡凡在看到貼文及照片後,驚喜現身留言區出賣男友:「都帶回花蓮收藏」,並附上一個偷笑的表情符號。留言一出,讓其他網友紛紛表示「笑死」、「老家直接變內衣倉庫」。