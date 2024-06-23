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婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

記者王靖淳／綜合報導

歌手婁峻碩是團體五堅情成員之一，昨（22）日他在香港舉辦個人演唱會，事後更透過社群分享，自己收到大量女性內衣的影片，引發網友好奇後續會如何處理這些內衣。為此，女友焦凡凡也代男友給出解答，留言曝光後立刻吸引網友朝聖。

▲婁峻碩。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）

▲婁峻碩去香港開唱收到不少件內衣。（圖／翻攝自Instagram／shoumethemoneyxx）

透過婁峻碩在社群分享的照片及影片可見到，他坐在一張椅子上，身上掛滿多件紅色和粉色的女性內衣，用右手高舉一件紅色胸罩，擺出驚訝又搞怪的表情，彷彿在向鏡頭展示這些內衣。他在文中寫道：「Hope you guys enjoyed the night in HongKong（希望你們在香港的夜晚過得愉快）。」

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▲（圖／翻攝自threads／fan0914fan）

▲焦凡凡爆料婁峻碩將把內衣帶回花蓮老家收藏。（圖／翻攝自threads／fan0914fan）

有網友透過threads轉發這篇貼文，表示自己很好奇婁峻碩在收到大量的內衣後，接下來會怎麼處理。為此，女友焦凡凡在看到貼文及照片後，驚喜現身留言區出賣男友：「都帶回花蓮收藏」，並附上一個偷笑的表情符號。留言一出，讓其他網友紛紛表示「笑死」、「老家直接變內衣倉庫」。

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婁峻碩, 五堅情, 焦凡凡

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