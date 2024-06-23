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李多慧、林襄遭前隊友出賣！「眼神渙散崩壞照」PO網瘋傳　本尊怒了

記者田暐瑋／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧轉戰味全龍隊，擔任小龍女一職，近日她的「ㄆㄧㄚˇ眼」崩壞照在網路上瘋傳，搞笑模樣逗樂大批粉絲，她發現自己的醜照被PO網後，氣得臭臉怒瞪，而將這張照片曝光的正是前戰友籃籃。

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

籃籃近日在Threads上PO出一張李多慧的幽默照片，李多慧在遊覽車上綁著兩個小包包頭，額頭上頂著髮捲，眼睛卻渙散ㄆㄧㄚˇ眼，嘟嘴模樣看起來楚楚可憐又有些疲憊，籃籃寫道：「發在脆（Threads）多慧應該不會發現。」

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照片迅速在網上傳開，籃籃沒多久PO出一張照片，原來是李多慧發現自己被偷拍，轉頭怒瞪籃籃，表情相當有趣，籃籃也調皮說：「發在脆，多慧發現了。」一來一往的互動顯見兩人的好感情。

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

除了李多慧「慘遭毒手」，林襄也被籃籃惡搞，林襄對著鏡頭擺出鬥雞眼、吐舌的表情，完美重現「阿嘿顏」，籃籃並開玩笑說：「發在脆，林襄好像會發現。」果然立刻釣出林襄本尊回應：「我這麼活網 怎可能沒看到！」還附上一個生氣的表情貼圖，引來網友笑虧，「籃籃殺瘋了，近期可能會出現一波斷交潮」、「完了，大隊長小心生命安全」。

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

▲籃籃發李多慧和林襄的崩壞照。（圖／翻攝自籃籃Threads、IG）

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