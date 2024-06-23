ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在今年1月宣布，和交往4年的男友「黑豹」在美國完成結婚登記。日前才在社群分享一系列婚紗照的她，今（23）日驚喜公開一組動漫風格的婚紗照，照片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚。

▲丹妮婊姐（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐在社群分享婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐分享，老公是位動漫迷，所以最後一套婚紗的風格特別配合對方的興趣，同時也要網友挑戰看看，能不能猜對照片中的靈感來源。她幽默寫道：「你們自己看猜不猜的出動漫順序哈哈哈哈哈！都猜得出的話那你也宅氣沖天哈哈哈。」並在文中透露，自己在結婚後似乎因此鼓舞了不少女性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

 ▲丹妮婊姐（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐發文透露老公是動漫迷。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐表示，有很多女性在看到她結婚後，紛紛向她表達祝福和鼓勵，「我可能是渣男大學榮譽校長的印象太深植人心，導致這陣子我收到網路上跟現實中很多女生親自跟我說（工作人員或路上遇到），他們看到我結婚被鼓舞到，跟看到一般人結婚感覺不一樣。」這些反饋讓她感受到自己婚姻的正面影響，也讓她更堅信當初從「渣男大學」畢業的重要。

▲丹妮婊姐（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐表示這是最後一套婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

除了分享婚紗照，丹妮婊姐也不忘給網友們一些戀愛建議。她以自身經驗為例，強調擺脫「戀愛腦」的重要性，並打趣表示：「我真的徹底再也沒有戀愛腦。And我在大自然跟愛情面前都非常謙卑哈哈哈哈哈哈哈哈。」她還指出，一些戀愛中的女性，常會表現出過於自信或莫名其妙的自大，她認為這種態度往往會導致戀愛失敗。

【丹妮婊姐臉書全文】
最後一套婚紗來了
黑豹身為日本動漫宅氣沖天的美國人，最後一套婚紗只好配合他，你們自己看猜不猜的出動漫順序哈哈哈哈哈！都猜得出的話那你也宅氣沖天哈哈哈
我可能是渣男大學榮譽校長的印象太深植人心，導致這陣子我收到網路上跟現實中很多女生親自跟我說（工作人員或路上遇到），他們看到我結婚被鼓舞到，跟看到一般人結婚感覺不一樣（好像大家情路都很坎坷），也很恭喜我～
身為妮妮月老，我長年關心各位幸福，我覺得我能成功從渣男大學畢業的關鍵因素就是
我真的徹底再也沒有戀愛腦。
And我在大自然跟愛情面前都非常謙卑哈哈哈哈哈哈哈哈
但根據我的社會觀察，戀愛腦的女生真的死性不改，然後每一次都必死無疑。
再來是，有些女生很莫名的在戀愛時有夠唱秋，這種唱秋要舉例的話，類似是：我不想去google上班啊太累了啦我不喜歡
幹，google也沒有要聘你啊
這種的也是必死無疑，無一例外哈哈哈哈
以上肺腑之言獻給想要獲得幸福的人，我不是愛情專家，只是受夠渣男大學而已
留言隨便，送一個我在日本買的小禮物，分享幸福給妳

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

推薦閱讀

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《順風婦產科》美月要結婚了！曬甜美婚紗照報喜：他給了我勇氣

《順風婦產科》美月要結婚了！曬甜美婚紗照報喜：他給了我勇氣

李多慧、林襄遭前隊友出賣！「眼神渙散崩壞照」PO網瘋傳　本尊怒了

李多慧、林襄遭前隊友出賣！「眼神渙散崩壞照」PO網瘋傳　本尊怒了

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

蔡瑞雪淺水灣脫了！「超巨頭燈外露」形狀被看光 震撼3.5萬人：要長針眼了

蔡瑞雪淺水灣脫了！「超巨頭燈外露」形狀被看光 震撼3.5萬人：要長針眼了

GD親口認了：BIGBANG現在只有3個人！粉絲一聽鼻酸了　3年前才發5人照

GD親口認了：BIGBANG現在只有3個人！粉絲一聽鼻酸了　3年前才發5人照

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

不忍全說了！琳妲爆前男友偷約啦啦隊女孩　火大分手：他一直假裝單身

不忍全說了！琳妲爆前男友偷約啦啦隊女孩　火大分手：他一直假裝單身

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

印度電影巨星達山涉嫌「殺人棄屍下水道」！　警方衝片場逮人

印度電影巨星達山涉嫌「殺人棄屍下水道」！　警方衝片場逮人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《順風婦產科》美月要結婚了！曬甜美婚紗照報喜：他給了我勇氣

李多慧、林襄遭前隊友出賣！「眼神渙散崩壞照」PO網瘋傳　本尊怒了

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

蔡瑞雪淺水灣脫了！「超巨頭燈外露」形狀被看光 震撼3.5萬人：要長針眼了

GD親口認了：BIGBANG現在只有3個人！粉絲一聽鼻酸了　3年前才發5人照

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

不忍全說了！琳妲爆前男友偷約啦啦隊女孩　火大分手：他一直假裝單身

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網紅, YouTuber, 丹妮婊姐, 結婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿
  2. 丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦
  3. 蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況
  4. 艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　曬「自製追星手鍊」衝動想拚3胎
  5. Ashly買路邊攤裝高級壽司　尼克真實反應引網爆笑：尷尬到好同情
  6. 婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏
  7. 喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母
  8. 《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」　節目中曝經歷淚崩
  9. 律師提醒「不能無故拍公眾人物」！　胡瓜自爆錄影被抗議：跑到我家裡吵
  10. 1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366