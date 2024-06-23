丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在今年1月宣布，和交往4年的男友「黑豹」在美國完成結婚登記。日前才在社群分享一系列婚紗照的她，今（23）日驚喜公開一組動漫風格的婚紗照，照片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚。

▲丹妮婊姐在社群分享婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐分享，老公是位動漫迷，所以最後一套婚紗的風格特別配合對方的興趣，同時也要網友挑戰看看，能不能猜對照片中的靈感來源。她幽默寫道：「你們自己看猜不猜的出動漫順序哈哈哈哈哈！都猜得出的話那你也宅氣沖天哈哈哈。」並在文中透露，自己在結婚後似乎因此鼓舞了不少女性。

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▲丹妮婊姐發文透露老公是動漫迷。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐表示，有很多女性在看到她結婚後，紛紛向她表達祝福和鼓勵，「我可能是渣男大學榮譽校長的印象太深植人心，導致這陣子我收到網路上跟現實中很多女生親自跟我說（工作人員或路上遇到），他們看到我結婚被鼓舞到，跟看到一般人結婚感覺不一樣。」這些反饋讓她感受到自己婚姻的正面影響，也讓她更堅信當初從「渣男大學」畢業的重要。

▲丹妮婊姐表示這是最後一套婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

除了分享婚紗照，丹妮婊姐也不忘給網友們一些戀愛建議。她以自身經驗為例，強調擺脫「戀愛腦」的重要性，並打趣表示：「我真的徹底再也沒有戀愛腦。And我在大自然跟愛情面前都非常謙卑哈哈哈哈哈哈哈哈。」她還指出，一些戀愛中的女性，常會表現出過於自信或莫名其妙的自大，她認為這種態度往往會導致戀愛失敗。

【丹妮婊姐臉書全文】

最後一套婚紗來了

黑豹身為日本動漫宅氣沖天的美國人，最後一套婚紗只好配合他，你們自己看猜不猜的出動漫順序哈哈哈哈哈！都猜得出的話那你也宅氣沖天哈哈哈

我可能是渣男大學榮譽校長的印象太深植人心，導致這陣子我收到網路上跟現實中很多女生親自跟我說（工作人員或路上遇到），他們看到我結婚被鼓舞到，跟看到一般人結婚感覺不一樣（好像大家情路都很坎坷），也很恭喜我～

身為妮妮月老，我長年關心各位幸福，我覺得我能成功從渣男大學畢業的關鍵因素就是

我真的徹底再也沒有戀愛腦。

And我在大自然跟愛情面前都非常謙卑哈哈哈哈哈哈哈哈

但根據我的社會觀察，戀愛腦的女生真的死性不改，然後每一次都必死無疑。

再來是，有些女生很莫名的在戀愛時有夠唱秋，這種唱秋要舉例的話，類似是：我不想去google上班啊太累了啦我不喜歡

幹，google也沒有要聘你啊

這種的也是必死無疑，無一例外哈哈哈哈

以上肺腑之言獻給想要獲得幸福的人，我不是愛情專家，只是受夠渣男大學而已

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