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《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」　節目中曝經歷淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸22歲男星王星越近來因主演古裝劇《墨雨雲間》爆紅，人氣看漲，一舉一動都備受關注。他日前在節目《五十公里桃花塢》中，分享自己學生時期被霸凌的經歷，更因覺得自己導致父母吵架，回憶起來忍不住淚崩。

▲▼《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」淚崩。（圖／翻攝自微博／墨雨雲間官微、王星越）

▲王星越因《墨雨雲間》爆紅。（圖／翻攝自微博／墨雨雲間官微、王星越）

王星越透露，他在高中時期曾經被霸凌，遭到同學毆打，但他並沒有反擊，因為媽媽曾告訴他，受到欺負的時候「不要惹別人、不要去鬧事，這是最好的方式」。然而，當王星越的爸爸得知這件事後，與媽媽爆發了激烈的爭吵。

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▲▼《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲王星越透露自己在學生時期曾被霸凌。（圖／翻攝自微博）

王星越哽咽表示，父母雙方的想法不太一樣，媽媽並不是懦弱的婦女，但認為多一事不如少一事；而爸爸則是覺得，在外面受欺負就要和家裡說，「我爸跟我說，誰在外面欺負你，你就打回去，不管怎麼樣有爸爸在這。」王星越坦言，當時爸爸的話很觸動他，但他也感到很難過。

▲▼《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲▼王星越在節目中淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲▼《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」淚崩。（圖／翻攝自微博）

王星越分享經歷的片段公開後，許多網友都心疼表示「其實他內耗的除了校園霸淩，還有認為是自己說出來導致父母爭吵」、「濤（王星越本名）說初高中的時候，已知濤15歲上完大學（如果沒記錯的話），可想而知濤初高中的時候多小，小屁孩一個，挨打還手都打不過」、「好心疼王星越，成長為現在這樣積極樂觀的心態很不容易吧」。

▲▼《墨雨雲間》王星越認「高中被霸凌挨打」淚崩。（圖／翻攝自微博／王星越）

▲王星越和吳謹言合作的《墨雨雲間》相當受到歡迎。（圖／翻攝自微博／王星越）

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王星越, 墨雨雲間

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