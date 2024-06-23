律師提醒「不能無故拍公眾人物」！　胡瓜自爆錄影被抗議：跑到我家裡吵

記者孟育民／台北報導

TVBS《拜託ATM》明（24日）將播出「全民反詐騙必修課」主題，本集來賓也分享許多詐騙經驗以及法律知識。節目中，擔任專家的蘇家宏律師提及拍照錄影有關的法律問題：「雖然瓜哥是公眾人物，但別人也不能無故去拍你哦！」話都還沒說完，就讓胡瓜忍不住激動追問：「什麼是無故？什麼是有故？你趕快說清楚呀！」接著胡瓜又開玩笑分享：「我上次外景拍到一隻鳥，因為沒讓牠簽同意書，所以牠來抗議，還跑到我家裡吵呢！」把現場所有人逗得哄堂大笑。

▲《拜託ATM》來賓（左起）花蓮市議員魏嘉賢、偵查員張映晨、警務正廖伊俐、胡瓜、營養師嫚嫚、 Sandra、高慧君、主播鄭亦真。（圖／TVBS提供）



為了宣導反詐騙，這集不僅邀請到刑事警察局的偵查員與警務正，還有愛無限反詐代表鄭亦真主播、營養師嫚嫚等人，同時也讓胡瓜忍不住開玩笑虧：「營養師跟反詐騙有什麼關係？」Sandra則解釋反詐騙人人有責。也曾遇詐騙騷擾的鄭亦真分享：「我的社群帳號也有被假冒過」她又補充：「但看了一下，被盜用的那張照片還蠻好看的」讓Sandra笑喊：「這歪樓了啦！」嚴肅的話題再次變得搞笑有趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭亦真曾經被盜社群帳號。（圖／TVBS提供）



受邀擔任來賓的花蓮市議員魏嘉賢在節目中分享身邊朋友的詐騙經驗：「朋友曾經上網買手機，結果寄來的竟然是衛生紙」刑事警察局也表示，嚴重的詐騙案例還有許多假投資，甚至連房子都被騙走，呼籲民眾要多留意。