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蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎平時影片題材豐富，也會透過社群紀錄與2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」的親子日常。不過今（23）日他卻PO出蔡桃貴躺在病床上的照片，透露兒子因中耳炎而動了一個小手術，同時也心疼表示：「看到一堆線黏在小小的身體上，雖然知道只是做檢查，但還是會有點捨不得。」

▲（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎平時會在社群紀錄親子日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎透露，蔡桃貴因為之前中耳炎，導致耳朵積水，影響了聽力，於是進行了一個小手術來裝導管。他提到，蔡桃貴從檢查到手術的過程都乖乖配合、沒有哭鬧，最後手術也順利完成，讓蔡阿嘎感到相當欣慰，「下個月要滿6歲了，真的長大了。」並在文中附上蔡桃貴躺在病床上讓醫生檢查的照片。

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▲（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎發文透露蔡桃貴因中耳炎而入院動手術。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎的貼文及照片在曝光後不久，吸引許多網友湧入按讚，並紛紛寫下「好棒」、「好勇敢」的鼓勵留言，同時也有網友好奇問他「如何發現聽力有問題」。為此，蔡阿嘎透露，之前自己發現在和蔡桃貴說話時，兒子會回他：「蛤？你說什麼？」的頻率變高，所以才趕快帶他去醫院檢查。

▲（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

▲蔡阿嘎回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

【蔡阿嘎臉書全文】
超勇敢的蔡桃貴
之前因為中耳炎、耳朵有積水影響聽力，需要動個小手術裝個導管。沒想到檢查跟手術的全程，都乖乖配合不哭不鬧！手術也非常順利平安完成！下個月要滿6歲了，真的長大了…

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蔡阿嘎, 蔡桃貴, 網紅, YouTuber

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