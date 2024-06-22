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《順風婦產科》美月要結婚了！曬甜美婚紗照報喜：他給了我勇氣

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金成恩曾在紅遍全亞洲的韓劇《順風婦產科》中飾演令人印象深刻的「吳院長外孫女」朴美月，現年已33歲的她，22日在Instagram親自宣布結婚的好消息，不少看著她長大的網友紛紛湧入送上祝福。

▲金成恩曬出婚紗照。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

▲《順風婦產科》美月（金成恩）曬出婚紗照。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

▲金成恩要結婚了。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

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金成恩22日透過Instagram曬出婚紗照，照片中雖然看不到老公的正臉，但可以可以看到小倆口牽著手，彼此深情對望的樣子。她在內文分享結婚的喜悅：「帶著緊張又興奮的心情，向大家傳達好消息，我終於要結婚了！」，真情寫下「我遇到了就連我最低潮的模樣，都用愛包容的溫暖的人，給了有很多不足的我很多勇氣」。

▲《順風婦產科》美月（金成恩）曬出婚紗照。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

▲金成恩曬出婚紗照。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

金成恩接著寫道「未來希望我們能夠在喜悅時一起分享笑容，在困難時互相支持，因此打算在家庭這個圍籬中，一起探索更廣闊的世界」，此外她透露婚禮將以開公開形式舉行，僅邀請雙方的家人與好友，最後承諾「我會努力成為一名更好的演員及妻子，希望大家能夠持續關注我的未來。」

金成恩9歲出演《順風婦產科》走紅，但少年得志卻成了她的陰影，學生時期到紐西蘭留學，爸爸卻突然身亡，讓她陷入低潮多年，回到韓國後，演藝事業不如小時後順利，一度拍攝了三級片《花樣女鬼》，但反應並不佳，隨後投入直播界，直到2020年開始創業，成功的搖身一變成為企業家。

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順風婦產科, 美月, 金成恩

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