記者蔡宜芳／綜合報導

大陸44歲女星霍思燕和丈夫杜江都是演員，先前因帶兒子「嗯哼」參加《爸爸去哪兒》、《媽媽是超人》等親子節目，受到許多關注。她近日分享自己和老公買的新家，誇張的裝潢掀起網友熱烈討論，引網友質疑是在炫富。

▲霍思燕和丈夫杜江都是演員。（圖／翻攝自微博／霍思燕工作室）

霍思燕透露，她和老公杜江為了多享受點私人時間，所以在北京近郊買了棟新房。影片中，她抱著寵物犬站在家門口開場，並介紹連接室內、外空間的長廊，精緻的裝潢和偌大的空間宛如高級度假村，院子甚至還有養孔雀。

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▲▼霍思燕在院子養孔雀。（圖／翻攝自微博）

霍思燕家的室內除了有大客廳、中島廚房、夫妻倆的工作室，還有專門泡茶的空間及戶外茶室。另外，霍思燕的衣帽間空間也不小，甚至還多劃分了專放滑雪用具的房間，以及雙人可以同時使用的化妝間。

▲▼霍思燕的新家被網友說像宮殿。（圖／翻攝自微博）

霍思燕和杜江的新家公開後，不少網友都傻眼表示「這是宮殿吧」、「只能說二、三線明星也是你想像不到的有錢」、「這在家也得打電話才能溝通的程度」、「他們到底有多賺錢」、「我一個廁所都買不起」、「勇氣挺大的，現在還敢這樣做不怕被罵208，被仇富」。

▲▼霍思燕的衣帽間和滑雪用具間。（圖／翻攝自微博）