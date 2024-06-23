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1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣女歌手Aimer帶著巡演「3 nuits tour 2024」於22、23日連續兩天在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）與台灣歌迷見面，2場演出共1萬8千張門票售罄。睽違5年在台開唱的她，以中文高喊：「我是Aimer，我回來了！」更為台北場特別設計歌單，帶來新、舊歌曲，與粉絲相約「會繼續為你們而唱」，約定一定會再到台灣。

▲▼ 1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲1.8萬人林口朝聖，Aimer中文吶喊「我回來了」。（圖／雅慕斯娛樂提供）

台灣粉絲苦等，終於等到5年Aimer。她先是用台語問好：「打給厚！呷飽沒？」再用中文告白：「我很想大家，我真的很高興！」演唱會帶來電影 《完美配對謀殺案》主題曲〈800〉、《機動戰士鋼彈 UC》的〈Re:l AM〉、真人版電影《擅長捉弄人的高木同學》主題曲〈遙遠〉（遥か）等歌，當然也準備了破億神曲〈單相思〉（カタオモイ），以及今年與遊戲《原神》合作的歌曲〈End of all〉等歌， 22、23日兩場次她更特地安排不同曲目獻給台灣粉絲，誠意十足。

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▲▼ 1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲▼Aimer林口狂飆《鬼滅》神曲嗨炸。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲▼▲▼ 1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸。（圖／雅慕斯娛樂提供）

帶來多首歌曲後，Aimer不忘關心台下粉絲：「你們有沒有覺得很熱？真的很熱欸，後面的大家，我其實也看得很清楚喔！」她接著用中文說：「你們的熱情應該不只這樣吧？」因為她準備了動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》片頭曲〈殘響散歌〉，希望全場能一起打節拍跟著唱。而前奏一下果真全場熱血沸騰，Aimer唱到副歌結尾時，將麥克風讓給台下9千位歌迷，台灣粉絲給力用最熱烈的聲音大唱歌詞「殘響」，讓她露出滿意笑容。

▲▼ 1.8萬人林口朝聖！Aimer中文吶喊：回來了　狂飆《鬼滅》神曲嗨炸。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲Aimer睽違5年來台開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

久違地回到台灣開唱，Aimer真情流露告白：「無法見面的那段時間，我相信一定也有人過得很辛苦，但經歷那樣的日子後，今天能夠在這裡見面我覺得格外開心。我活在世上的意義，就是為你們而唱，今後只要我能持續唱出聲音，我就會繼續為你們而唱，用音樂來陪伴你們，和大家一起活下去。」

▲Aimer相約與歌迷再次見面。（圖／雅慕斯娛樂提供）

▲Aimer相約與歌迷再次見面。（圖／雅慕斯娛樂提供）

演唱會最後她再次用中文致謝：「你們發現了我的音樂，還特地來現場支持我，真的非常感謝。」同時與台灣粉絲約定：「我一定還會再來，屆時如果大家也能來和我見面，我會非常開心！」Aimer演唱〈Last Stardust〉以及極富意義的出道曲〈六等星之夜〉作為安可曲，接下來她也將前進香港，於7月9日在亞洲國際博覽館開唱，迎接「3 nuits tour 2024」的最後一夜。

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