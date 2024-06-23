喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母

記者許逸群／台北報導

藝人喜翔今（23日）出席電影《春行》於2024台北電影節的台灣首映。他在劇中與與楊貴媚片中飾演「冤家夫妻 」，戲外他和狄鶯的姊姊狄玫未婚育有1子，受訪時聊到無緣的外甥孫安佐近日風波頻繁，他表示：「當然要乖一點，倒楣的是父母。」

▲喜翔罕見談孫安佐。（圖／台北電影節提供）

星二代孫安佐（本名孫健豪）近期爭議事件不斷，不久前才因為在泰國呼麻與擅闖民宅被逮補，日前又因帶火槍上街惹議，喜翔則希望孫安佐能夠「乖一點」。提到與狄玫對兒子的教育，他透露兒子在美國俄亥俄州出生長大，「有禮貌就好，調皮沒關係。」

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談到《春行》對戲的過程，喜翔對楊貴媚大方示愛：「不太需要刻意揣摩夫親的感情，我一看到她，就愛上她了！」楊貴媚則幽默表示，在拍攝過程中有很多即興發揮，有時看到喜翔「臉太臭」會忍不住碎唸幾句，意外呈現出「冤家夫妻 」的形象。對於入圍影帝后，兩人皆表示：「感到很意外，但也十分榮幸！」

▲▼2024台北電影節今（23日）舉行《春行》台灣首映。（圖／台北電影節提供）

導演王品文與彭紫惠共同執導的《春行》以超16釐米底片拍攝，透過質樸與粗糙的鏡頭，映照生命中的無常與不完美。電影先前已於西班牙聖塞巴斯提安國際影展獲「最佳導演銀貝殼獎」，再於新加坡國際影展獲「最佳劇本獎」，同時也入選本屆台北電影節「國際新導演競賽」。

喜翔與楊貴媚分別在新加坡與香港等地電影節抱回演技獎項，於日韓與美國的影展也獲好評。兩位導演興奮地說：「心情忐忑又緊張，相信台灣觀眾會對片中故事跟人物生活環境很有共感，在台灣做獨立製片很辛苦，目前電影預計接近年底上映，希望今晚觀眾看完後，能幫我們多多宣傳！」