狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐自美國返回台灣後多次登上新聞版面，近期再因拿瓦斯火槍上街被逮，狄鶯與孫鵬不得不多方面出手相救，從法律訴訟、治療費用到私人教育支出，媒體人許聖梅揭露孫家為了孫安佐所花費的龐大金額，不僅僅是金錢上的損失，還有精神上的巨大壓力。

▲狄鶯孫鵬疼愛孫安佐。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

許聖梅在《新聞挖挖哇》透露，孫安佐從小學到國中就讀於台灣知名的私立學校，學費高昂，每年約60萬元台幣，國中畢業後赴美國念高中，但僅讀了3個月，2018年鬧出帶槍到校風波，導致被拘留238天，她推估：「保守估計是花了3000萬台幣，也有人講是不止，因為他們說要賣一棟房子才有可能，可是這3000萬只是律師費。」

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▲許聖梅談孫安佐歷年風波。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



然而，孫安佐回國後，狄鶯和孫鵬為了請到好律師，又遭黃琦詐騙了好幾百萬元台幣，日前孫安佐交保，孫鵬也必須再拿30萬元出來，面對這樣的情況，不少網友表示心疼狄鶯和孫鵬夫婦，認為作為父母的他們已盡力，但也有另一派人指出，過度的寵愛與保護可能反而對孫安佐的成長不利。

▲孫安佐30萬交保。（圖／記者黃克翔攝）