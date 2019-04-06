林明禎濕身騎他身上！　「解放比基尼」緊勾脖子❤網羨慕：畫面太美

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材，天使臉孔、無邪笑容擄獲不少人的心，她近日把握工作空檔，和全家人外出放鬆心情，「family time!」她換上清純又性感的泳裝，時而坐在泳池畔拍美照，時而騎到男生身上看美景，讓不少網友羨慕直呼：「這畫面太美！」

▲▼林明禎最近和家人一起出去玩。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



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照片中，可以看到林明禎身穿一套全黑比基尼，荷葉邊平口泳衣搭配三角泳褲，大方秀出雪白美肩、水蛇腰和纖細美腿，全身曲線一覽無遺，絲毫沒有一點贅肉，身旁的姊姊林詩枝則是穿上純白連身泳裝，露出蜜大腿，展現緊實的肌肉線條。

▲林明禎和姊姊解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



格外引起討論的是，林明禎稍早在Instagram限時動態上傳一段短片，是她在泳池裡騎在男生背上的畫面，網友猜測那個人應是她的家庭成員，只見她雙手緊勾著對方的脖子，不時回頭露出甜美笑容，男方則是一路小心翼翼背著她走向池畔，欣賞眼前的大海美景，附上2個愛心符號，看來心情非常好。

▲▼林明禎騎在男生身上看美景。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）



林明禎這幾天和家人共度美好時光，似乎玩心大開，只見她穿著一件牛仔短外套，露出小蠻腰，一邊拿著杯子，一邊扭腰擺臀，露出燦爛笑容，一旁的男生卻異常淡定，讓她忍不住害羞笑說：「小寶弟不理瘋姊姊。」

▲▼林明禎度假玩瘋了。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

