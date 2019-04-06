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阿桑逝世10周年　粉絲輪播《葉子》淚唱：孤單是一個人的狂歡…

記者張筱涵／綜合報導

今天（6日）是已故歌手阿桑（本名：黃嬿璘）過世10周年的日子，許多網友都輪播著她生前演唱過的名曲。當年由鄭元暢、Selina主演的MV《葉子》至今也是大家去KTV的必點歌曲，如此溫暖的嗓音即使過了這麼長一段時間，能成為許多人心中的慰藉。

▲阿桑逝世10周年，到現在《葉子》還是很多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

▲阿桑逝世10周年，到現在《葉子》還是很多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

微博在6日發起話題「阿桑去世十周年」，才讓人忍不住感嘆時間真的無情地流逝了這麼久，阿桑2003年夏天替戲劇《薔薇之戀》演唱片尾曲《葉子》，滄桑的磁性嗓音很快就受到大眾矚目，後續推出《受了點傷》、《寂寞在唱歌》、《一直很安靜》等代表作，獲封「療傷歌手」稱號，可惜的是她在2009年因乳癌末期離開人世，享年34歲。

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在「華研國際」YouTube頻道上的《葉子》官方MV中，也可以看見網友們每年都會來聽，每看幾次Selina唱到哭的時候都會忍不住跟著鼻酸，不只旋律動人，歌詞更是寫到每個人內心深處，「孤單是一個人的狂歡，狂歡是一群人的孤單」、「我一個人吃飯、旅行，到處走走停停，也一個人看書、寫信，自己對話談心」。

▲阿桑逝世10周年，到現在《葉子》還是很多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

▲《葉子》歌詞。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

在整首歌的最後「我想我不僅僅是失去你」搭配Selina攤坐在地上撿起一片葉子，被鄭元暢輕輕一吹而飛走，旁白享起他說「妳是在等我嗎？我一直都在啊」，讓看的人都忍不住起雞皮疙瘩，留下迴盪不去的餘韻。

▲阿桑逝世10周年，到現在《葉子》還是很多人的療傷歌曲。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

▲在MV中出車禍的鄭元暢一直陪在Selina身邊。（圖／翻攝自華研國際YOUTUBE）

▼阿桑 [葉子] Official Music Video。（影片／取自華研國際YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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