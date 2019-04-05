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周杰倫會跟小孩爭寵！　昆凌甜回4字…網羨「這是真的言情小說」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人昆凌近日到香港九龍塘出席代言活動，和現場粉絲近距離互動，還在舞台上大送飛吻，展現迷人魅力。她受訪時談及一對兒女，難掩當媽媽的喜悅，同時說小孩子會爭寵，連老公周杰倫也會爭寵，甜蜜回答閃瞎全場。

▲▼昆凌透露周杰倫會和孩子爭寵。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

▲昆凌透露周杰倫會和孩子爭寵。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

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昆凌透露小姊弟性格非常不一樣，兒子比較溫和，女兒則十分活潑，弟弟又常跟著姊姊，「我會跟她說要給弟弟做好榜樣。」她坦言兩個孩子會爭寵，常搶著要抱，被問到老公也會跟孩子爭寵嗎，笑回：「也有一點。」她也不忘提到周杰倫很疼愛小孩。

▲▼昆凌透露周杰倫會和孩子爭寵。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲昆凌和周杰倫日前到歐洲旅行。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲▼昆凌透露周杰倫會和孩子爭寵。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

▲周杰倫會和一對兒女爭寵嗎？昆凌笑回：「是有一點。」（圖／翻攝自IG／周杰倫）

身為「天王嫂」昆凌，經常跟著周杰倫四處旅行，包括日前去歐洲，其實兩個孩子也同行，其實她希望孩子4歲入學前，能夠帶在身邊，在世界不同國家體驗。她也坦言：「有了家庭，真是少了二人世界」，被問起第三胎時，則笑說不勉強，對家中再添新成員並不排斥。

網友追蹤周杰倫IG，時常感受到天王的幸福生活，見到昆凌透露老公會和小孩爭寵，羨慕回應「哈哈哈，愛情的模樣」、「嫁給了愛情」、「這是真的言情小說」、「酸了」，還有人羨慕天王小孩4歲前世界趴趴走，「當周杰倫孩子太幸福啦！」

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