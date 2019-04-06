楊冪玩密室逃脫！「盤腿坐這裡」苦思線索　網一看狠批：沒規矩

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星楊冪外貌甜美纖瘦，古裝扮相更是充滿仙氣，過去主演的陸劇《三生三世十里桃花》、《扶搖》等都有亮眼成績，坐穩「收視女王」的寶座。近期她參加陸綜《密室大逃脫》的錄製側拍照曝光，只見她盤腿坐在灶台上，模樣豪放又隨性，但此一舉動卻也讓她挨批「沒規矩」。

▲楊冪錄節目花絮照曝光，卻被批評沒規矩。（圖／翻攝自微博／楊冪、密室大逃脫官微）

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楊冪去年底和老公劉愷威宣佈離婚消息，恢復單身的她，工作依然滿檔。近期她和曾合作電影《小時代》的Hold住姐（謝依霖）、鄧倫、NINE PERCENT成員黃明昊、魏大勳，以及張國偉等人一起錄製真人實境秀《密室大逃脫》，透過推理解密逃出不同場景設定的密室。

▲楊冪近期參加《密室大逃脫》錄製。（圖／翻攝自微博／密室大逃脫官微）

而節目官方微博也在3日曝光了一組楊冪的劇透花絮照，綁著高馬尾的楊冪穿著輕便，不時翻找、查看著手邊的線索，模樣相當認真。其中一張她身在雜亂的廚房中，不畏油垢爬上灶台，並盤腿坐在上頭思考的照片，更被讚像是在拍攝時尚畫報。

▲楊冪在《密室大逃脫》坐在灶台上的照片引發討論。（圖／翻攝自微博／密室大逃脫官微）

只不過，有網友看了楊冪坐灶台的照片後批評她此舉「沒家教」，更留言「灶台能坐嗎」、「灶台有灶神的」、「我們這坐灶台是要被長輩打的，會被說沒規矩」，負面評論也讓楊冪粉絲看不下去，出面回應「這是遊戲現場吧，灶台是搭建的，她也是逃不出去累了坐一下而已」，讓外界好好看節目，別太緊張。

▲楊冪近期參加《密室大逃脫》錄製。（圖／翻攝自微博／密室大逃脫官微）