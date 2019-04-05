花＄280「被460人猛誇」5分鐘　Joeman實測笑開花：真的超爽！

記者張筱涵／綜合報導

大陸淘寶無奇不有、無奇不賣，日前就突然竄起了一個「誇誇群」的賣家，你只要花錢就能在5分鐘內體驗萬人推崇的感覺，YouTuber Joeman就真的花錢實測，獲得的效果比想像中還要好八百萬倍！

▲Joeman頻道開設至今已經有147萬人訂閱。（圖／翻攝自Joeman臉書）

請繼續往下閱讀...

Joeman在淘寶找到誇誇群的賣場後，就決定花人民幣60元（約台幣280元）購買在460人的群組裡面被瘋狂稱讚5分鐘。而且該賣場做事情還很縝密，要他先提供性別、愛好、要誇自己還是誇別人，並且在15分鐘前通知，這樣才可以方便賣家安排。

▲Joeman花280元換5分鐘稱讚。（圖／翻攝自Joeman YOUTUBE）

就在等待了一陣子，Joeman正式加入聊天群組，一看群組名稱叫「九妹小哥哥粉絲群」就先笑到不行，成功進去後就是瘋狂稱讚的留言爆出，「神仙都是這麼帥的嗎」、「請你不要再到處釋放魅力了」、「始於顏值，陷於才華，忠於人品」，各式各樣的稱讚法讓人忍不住好奇會不會是電腦操作。

因此，Joeman也就會在被誇獎途中問了一些確認個人資訊的話，群組成員也真的都會針對回覆，而且因為不管說什麼都會被稱讚，讓人不管說什麼話都不會害臊，他就自誇「我平常的確是靠臉吃飯，拍拍影片過活」，他看著一堆稱讚也忍不住露出超燦爛的笑容。

▲Joeman超開心。（圖／翻攝自Joeman YOUTUBE）

Joeman說：「雖然說我猜測他們可能有一些套路在，但是第一次進來真的會覺得很開心耶，即便你理智知道說是花錢買這個服務，但不知道為什麼就會開心起來。」他也一一念出實在很有創意的稱讚法，「不想撞南牆，只想撞哥哥的胸膛」、「九妹小哥哥你的笑就是貝嘉爾湖畔的漣漪」。

▲很有趣的誇獎法。（圖／翻攝自Joeman YOUTUBE）

▼【Joeman】花300元被稱讚5分鐘值得嗎？淘寶誇誇群實際體驗！（影片／取自Joeman YOUTUBE，如遭刪除請見諒）