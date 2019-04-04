快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英近日爆出性愛影片群組，參與對話的藝人漸漸浮出水面，繼Roy Kim被爆出身份後，《Mbc News》報導4日乾脆公開，群組裡16人中的10人詳細的名單，包含SJ強仁、2AM珍雲、李宗泫、龍俊亨等人，最新公開的人則是Girl's Day隊長素珍前男友Eddy Kim。

▲鄭俊英群組10藝人曝光了，龍俊亨、Eddy Kim、強仁等人都在。（圖／翻攝自Mbc News）



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《Mbc News》4日晚間最新報導，鄭俊英群組人數多達16人，其中包含歌手勝利、鄭俊英、Roy Kim、強仁、李宗泫、龍俊亨、珍雲、崔鍾訓、Eddy Kim以及模特兒李哲宇，目前曝光的共為10人，其中龍俊亨與李宗泫現身份為案件關係人配合調查，鄭珍雲、強仁、李哲宇沒有直接的證據，因此不需要到案偵訊。

▲強仁、鄭珍雲、李哲宇不用到案說明。（圖／翻攝自Mbc News）



此外，Roy Kim 2日被爆出真實名字，他現在人雖然在美國留學，但不久後就會到案偵訊，至於他在群組裡上傳的性愛片，究竟是他直接拍攝，還是收到別人的影片上傳，必須待他本人到案說明才會知道。另外，Eddy Kim經紀公司表示，他是否有在群組裡目前在跟本人確認中。