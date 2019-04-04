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方芳「神還原」楊麗花片段　本尊在後台：怎放我的帶子

記者許逸群／台北報導

國寶級演員方芳出道近50年，曾創下5小時內連演52個角色的她，近日上中視《改變的起點》分享一路走來的演藝人生。方芳提到當年在秀場中為了介紹楊麗花出場，演唱了一段歌仔戲，沒想到人在後台的楊麗花狐疑地說：「咦！怎麼放我的帶子！」直到知道是模仿，楊麗花大笑說 :「唉唷，怎麼這麼像！」

▲方芳。（圖／中視提供）

▲方芳分享演藝人生。（圖／中視提供）

方芳表示，當年因為沒有老師，戲曲都靠自己摸索，或是聽帶子，為了要學歌仔戲，她還特別去跟小明明求教，為了學好唱功，甚至還演出三集的《小明明歌仔戲》。方芳說：「那時候陸一龍還笑我，妳什麼錢都賺，歌仔戲也去賺，我心裡想你懂什麼，我是去學歌仔戲的。」

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在秀場時期，方芳說：「我最早做模仿，後來大家都做模仿，我就說笑話，我一說笑話，大家也就開始說笑話。」她說當年最常見就是：「我笑話這一站講完，到下一站要講的時候，人家說這個笑話上次誰講過了，後來我就說那沒關係，我換一個節目，沒想到老闆說不用換了，因為對方講的不好笑！」

個性直爽的方芳表示，當時最生氣就是：「辛苦準備的節目被偷走也就算了，對方卻還講得不好笑。」白白糟蹋了她的心血。也因此，她自創一個以模仿歌仔戲天王楊麗花、京劇國寶郭小莊與搞笑鼻祖蔣光超為主的《麻將秀》段子，而這段子也真的再也無人能偷走。

16歲就以「千人選二」考上聯邦電影公司，方芳的表演與功夫底都相當紮實，也因此後來被電視劇《包青天》相中出演女主角。孰料，她遭到前輩排擠，「那個壓力是排山倒海，但是有時候壓力也是助力，還有一點就是自己也爭氣。」或許正因曾被前輩霸凌，也造成後來的方芳照顧後輩始終不遺餘力。

即將第十次加演舞台劇《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的》，方芳說雖然演出舞台劇CP值很低，但仍盼為台灣的舞台劇盡一分心力。而將近50年的演藝人生，方芳也鼓勵年輕朋友，有夢想就去追，千萬不要輕言放棄。

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