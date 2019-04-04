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「出現在這世上，就有享受的資格」8韓劇台詞一秒爆哭

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

清明連假第一天，在這祭祖感念的日子，米親妞想要推薦幾部讓人暖心的韓劇，想想自己的初心，為自己加油。也許我們生在這個時代有很多的無奈，也許每天都感到辛苦和挫折，也許這些劇的某些話，能夠引起你的共鳴，撫慰你我的心也說不定。

《如此耀眼》

▲《如此耀眼》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

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（圖／翻攝自JTBC）

現在生活艱難的你，既然出現在這個世界上，你就有資格每天享受這一切。
即使平凡無奇的一天過去，乏味的一天又接著到來，人生依然有活下去的價值。
不要因為充滿後悔的過去與令你不安的未來而糟蹋了現在，
請活在今天，要活得耀眼，你有這個資格！

《愛上變身情人》

▲《愛上變身情人》徐玄振穿搭。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

讓人怨恨的事情過後，看來許願的事情也會成真。難道是為了讓想要的事情發生，才會需要遭受令人怨恨的事情嗎？

《沒關係，是愛情啊》

▲《沒關係，是愛情啊》名言。（圖／翻攝自KKTV）

（圖／翻攝自KKTV）

有人這麼說，世上最暴力的一句話，就是像個男人、像個女人、像個媽媽、像個醫生、像個學生這樣之類的話，大家都是第一次活著的人生，對每件事都很陌生，我覺得人很可憐，所以犯點錯也沒關係的。

《她很漂亮》

▲韓劇《她很漂亮》。（圖／翻攝自《她很漂亮》官網）

（圖／翻攝自《她很漂亮》官網）

有一個法則叫做幸福總量法則，現在遭受多少不幸，往後會迎接相同份量幸運的法則，壞事出現就一定有好事會發生，不要輕易放棄，支撐著人心的令人感謝的法則。

《青春時代》

▲《青春時代》劇照。（圖／翻攝自JTBC官網）

（圖／翻攝自JTBC官網）

有想要放聲大哭的時候，也有希望哪個人能夠聆聽我哭聲的時候，然後聽完後對我說聲「沒關係了」就好了，說不是我的錯然後拍拍我就好了。

《機智牢房生活》

▲《機智牢房生活》劇照。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

都已經盡全力只是你沒有機會罷了，所以這是這個世界的錯，連給位置都無法給你的這個世界的問題，活在世上當然要盡全力啊，罵髒話也好、大哭一場也罷，都不要責怪你自己。

《請回答1994》

▲《請回答1994》劇照。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

有個法則是，在實現某件事情之前，需要花上一萬個小時，愛情也是、事情也是，如果現在不是時候，就必須等待，在沒真正結束前，都不算結束。

《奶酪陷阱》

▲《奶酪陷阱》劇照。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

即使生活的事情像水波般陣陣襲來，那也只是水波而已，就像所有人一樣都是可以承受得住的。

米親妞

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關鍵字

名言, 韓劇, 名台詞, 如此耀眼, 愛上變身情人, 沒關係是愛情啊, 她很漂亮, 青春時代, 機智牢房生活, 請回答1994, 奶酪陷阱, 日韓風

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