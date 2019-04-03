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兒子不敢喝可樂全因「她」　甄莉傻眼：哇X，到底誰是媽媽

記者林彥君／台北報導

甄莉將在5日過47歲生日，人緣好的她一連3、4天都有好友幫忙慶生，讓她感覺就像自己的生日周，但想到過完生日就更逼近5字頭，甄莉笑說：「每吹一次蛋糕，感覺多了一歲。」甄莉透露，每次許得願望都不一樣，但都圍繞著升高一的女兒和讀小四的兒子。

▲▼甄莉慶生。（圖／取自甄莉臉書）

▲甄莉（右2）日前和Vicky（左起）、佩甄、王彩樺慶生。（圖／取自甄莉臉書）

甄莉說兒子功課不好，發現兒子盡力後還是考不好，希望小孩讀書加油、更得心應手。甄莉未來希望讓小孩到國外念大學，她反倒不擔心未來子女出國讀書的情況，認為學校有宿舍，到時候小孩也成年，可以放心讓小孩發展。

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▲▼甄莉慶生。（圖／取自甄莉臉書）

▲甄莉日前慶生。（圖／取自甄莉臉書）

甄莉說女兒個性獨立，還會「管教」弟弟。有次兒子打電話給甄莉哀怨的說：「媽咪，姊姊沒收我的手機。」甄莉了解後，才知道是因為兒子吃飯時當「低頭族」，女兒才把手機拿走，甄莉要女兒還給弟弟，但女兒回她：「等弟弟上完家教才還。」甄莉說兒子很怕女兒，有次她問兒子要不要喝可樂？兒子竟回：「姊姊會罵我。」讓甄莉超驚訝：「哇靠，到底誰是媽媽？」

▲▼甄莉投資水餃副業。（圖／源鑛娛樂提供）

▲甄莉投資水餃副業。（圖／源鑛娛樂提供）

甄莉過去開火鍋店，因找不到員工，店內人力不足導致收攤。甄莉近期台中開餐廳，去年也和2位朋友投資共120萬元，籌劃半年，在去年12月在網路賣水餃「甄元寶」，目前5位員工手工每天現包水餃，一個人一天快手可包出6、700顆。甄莉日前請圈內好友阿Ben和徐小可幫忙開團購，本來預計開團一星期後收單，沒想到團購兩天已有一百多人購買，避免買家等太久，甄莉忍痛提前收單。

因水餃用料實在，食材用生食級干貝，鮮蝦也會挑腸泥，若蝦太小會包兩隻，薄利多銷，開賣至今4個月，目前還沒有回本。甄莉說因開賣前半年，房租、水電和員工薪資等空轉，一切慢慢來，近期也在尋覓實體店家地點，將開放水餃製作流程，讓購買的顧客更安心。

▲▼甄莉投資水餃副業。（圖／源鑛娛樂提供）

▲甄莉投資水餃副業。（圖／源鑛娛樂提供）

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