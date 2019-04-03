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勝利林太「富豪老公于國柱」遭起底…被綁贖金40億　脫困「關鍵人」曝光！

▲于太出手闊綽，也愛跟友人裝扮炫耀，傳她都用現金付錢，不留卡號，但也有說她是台中百貨業知名「閃靈刷手」。（圖／翻攝自ruru15微博）

圖文／鏡週刊

「林太」由捲入勝利開的夜店Burning Sun引起的醜聞風暴，至今她的身分仍是最大謎團，受到外界關注，神秘傳聞中她老公是千億身價的于國柱，男方更傳出有大小老婆，「林太」是小的；也有一說他有前後任妻子，「林太」是後任，但從未獲得證實。據查，于國柱更擁有賭博、槍砲彈藥刀械前科。

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于國柱曾被綁架，而且贖金高達新台幣40億元。（翻攝自三立新聞）
 
▲于國柱曾被綁架，贖金高達新台幣40億元。（圖／翻攝自三立新聞）

當年于國柱因為網路簽賭、大賺暴利，引來綁匪張錫銘開出40億元贖人的天價，不是做人囂張，純粹「錢多惹禍」。「據了解，近年來到中國經營運動網路賭博的台灣黑幫，如竹聯、四海、台中海線分子，幾乎都找于國柱配合，但黑道卻也一直打他的歪腦筋。1997年，就有人打算綁架他，結果陰錯陽差錯綁其友人、綽號「土豆」黃姓男子」。

另外根據當年社會新聞報導，「多名出走海外發展的昔日縱貫線大哥紛紛回台營救（註：于國柱）。其中，曾在80年代主動向國內警方報繳近百槍械與數千發子彈、近年遠赴國外從商的「海哥」出力甚多，道上盛傳：他的介入，應該是肉票得以『獲釋』的關鍵」。

張錫銘被逮，判無期徒刑。他因擁有重軍火與警方對峙而史上聞名。（翻攝自東森新聞）
 
▲張錫銘被逮，判無期徒刑。他因擁有重軍火與警方對峙而史上聞名。（圖／翻攝自東森新聞）

當時有于國柱的友人透露，他一定是被親信出賣；除了警方積極營救，也有多位大哥介入，當時警方推測其中一位「海哥」的介入，應是于國柱「自行脫困」關鍵。後來于國柱在楠西山區向農夫求救，經他找來員警救人。張錫銘於2005年7月於台中縣沙鹿鎮中彈落網，最高法院判處無期徒刑定讞。

更多鏡週刊報導
【極祕貴婦起底1】勝利的「林太」其實是于太　老公是千億賭國大亨
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