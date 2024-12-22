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《超級紅人榜》突PO黑底白字文：慟！　14年來首次「關閉大量歌曲」

記者田暐瑋／綜合報導

《超級紅人榜》由于美人與蔡昌憲、許志豪等人聯合主持，14年來備受粉絲喜愛，官方臉書22日突然發出一則黑底白字文，開頭就寫著「慟！！！」宣告將於明年1月1日起關閉大量歌曲的播放。

▲超級紅人榜突發聲明。（圖／翻攝自超級紅人榜臉書）

▲超級紅人榜突發聲明。（圖／翻攝自超級紅人榜臉書）

《超級紅人榜》自2009年首播，累積了許多經典演唱作品，22日官方無奈宣布，由於與版權合作公司的部分合約到期，過去參賽者所演唱的歌曲影片將在年底陸續關閉，「造成大家不便敬請見諒，也請大家把握最後幾天觀看！！但電視還是會照常播出,大家不用擔心。」讓不少忠實觀眾感到惋惜。

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▲超級紅人榜突發聲明。（圖／翻攝自超級紅人榜臉書）

▲超級紅人榜突發聲明。（圖／翻攝自超級紅人榜臉書）

超級紅人榜官方公告：

慟 !!!
抱著沉重的心情向各位忠實觀眾們表達遺憾及感謝, 自2025/01/01起, 因版權合作公司部分合約到期, 今後會有許多歌曲無法在紅人榜的官方平台觀賞, 過往唱過的歌曲我們也會在年底陸續關閉, 造成大家不便敬請見諒 也請大家把握最後幾天觀看 !!
但電視還是會照常播出,大家不用擔心! 也請大家繼續多多支持及準時收看! 謝謝大家這14年來的支持
超級紅人榜

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