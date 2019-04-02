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梁朝偉賞櫻「愛的視角」看老婆閃爆！　電眼勾出36年粉絲：他停車在我旁邊

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星劉嘉玲2日曬出賞櫻照，只上傳自己一張照片，反而大方公開梁朝偉4張近照，老公迷人微笑，被粉絲狂讚根本是「愛的視角」。她拍下老公賞櫻，更意外勾出粉絲回應「樣子沒變！」一段發生在36年前的巧遇故事浮現，掀起網友關注。

▲▼劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

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梁朝偉憑著憂鬱電眼走紅數十年，儘管娛樂圈藝人也走入網路時代，仍沒有開設個人社群網站，近況偶爾透過老婆劉嘉玲曝光。他最近和愛妻在日本賞櫻，身穿米色休閒外套，站在櫻花樹下當模特兒，先是歪著頭露出微笑，接著低頭望著櫻花，最後轉頭凝望鏡頭，眼神電力破表。

▲▼劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉對鏡頭放電，勾出36年粉絲回憶。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲▼劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉笑容靦腆，穿休閒服一貫低調。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲▼劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉低頭看櫻花，表情若有所思。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲▼劉嘉玲曬賞櫻照，老公梁朝偉4連拍電翻網友。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉一轉頭便露出憂鬱眼神，被狂讚眼神超有戲。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

粉絲見到梁朝偉帥照再現，其中有網友想起36年前曾親眼見到男神，「跟36年前的樣子沒變！當時他開的白色車正好停在我家的車旁邊，他一下車，我叫了他一聲哥哥！他的一個笑容當時就殺死人了！他就是 型！英！帥！靚！正！」這段巧遇被讚「留下一生的畫面」，還有人羨慕女神劉嘉玲「朝偉哥在妳面前好溫柔喔」、「人比花嬌」、「憂鬱的眼神」、「殺死人咩」、「眼神有戲！」

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