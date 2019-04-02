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金馬得主獲奧斯卡候選資格！　傅榆「想讓更多人看見」：這是我唯一能做的

圖文／鏡週刊

▲金馬獎典禮上導演傅榆（左）與製片洪廷儀登台領獎，並因得獎感言引起軒然大波。（圖／《鏡週刊》）

獲金馬獎最佳紀錄片的《我們的青春，在台灣》前後耗時7年完成，過程中一度停擺，幾經修改，剪了12個版本才終於定稿。由於去年起，金馬獎最佳紀錄片具有參加奧斯卡金像獎的資格，導演傅榆也決定把握機會，放手一搏，希望有更多人觀賞影片、產生影響力。

《我們的青春，在台灣》的剪接工程浩大，面對至少2、300小時的素材，傅榆先剪接出200分鐘的版本。但紀錄片導演沈可尚卻指出影片缺少導演觀點，加上傅榆剪接前已有好一陣子沒再拍攝主要對象陳為廷、蔡博藝，她自己也陷入創作低潮1、2年，因此沈可尚建議她重新約訪陳為廷、蔡博藝，「看看他們現在到底怎麼想？」。

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「這個想法刺激了我，我不能再這樣懶下去，要起來動一下。」傅榆接著再把他們兩人找回來，並且放映一些以前拍攝的影片給他們看，希望重新刺激對方。沒想到看完影片後，傅榆問他們想法，她發現自己面對現狀竟比他們激動、惆悵、迷惘。「我的盲點是把自己對社會運動的期待都投射在他們身上，但我並沒有用我的力量去做那些事，而是希望他們去做、去交流、去對話。」發現這個問題後，傅榆決定在片中誠實加入她一路走來的心境，3人的互動也反映一個世代實踐民主的青春夢想與失落。

《我們的青春，在台灣》去年先拿到台北電影獎最佳紀錄片，又獲金馬獎最佳紀錄片。儘管傅榆「希望有一天，我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」的得獎感言引發軒然大波，但無論得獎與否，她都希望影片讓更多人看見。尤其去年起，金馬獎最佳紀錄片首度獲得奧斯卡金像獎的候選資格，她更堅定要讓影片不只在台灣上映，更決心推向海外，擴展聲量。

參加奧斯卡癡人說夢？　傅榆：想讓更多人看見

▲傅榆強調，拍攝《我們的青春，在台灣》的目的就是希望讓更多的人看見、產生對話。（圖／《鏡週刊》）

《我們的青春，在台灣》經由群眾募資平台募集國際巡迴放映、奧斯卡造勢等不同階段的費用，其中國際巡迴已有國外學生、台商、同鄉會等組織主動接洽，也透過之前魏德聖電影《52赫茲我愛你》建立的海外網絡，將在5、6月赴美國華盛頓DC、紐約、波士頓與歐洲的英國、德國、荷蘭等地。

談到奧斯卡，傅榆說：「每年取得參加奧斯卡資格的紀錄片有1、200部片，但奧斯卡評選方式與其他影展不同，要花經費讓評審們（影藝學院會員）看片，並找國際公關協助。」她坦言，想去奧斯卡，聽來像癡人說夢，「但我想讓更多人因看見這個片子產生對話，這是自己唯一能做的事。就算只影響一個人，也是一點改變呀。」

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