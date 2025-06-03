周杰倫遊日「山下智久驚喜當地陪」！1歌詞曝私交　21萬人朝聖看呆

記者田暐瑋／綜合報導

日本男神山下智久4月時低調造訪台灣，與「周董」周杰倫私下相約出遊，近日周董到京都旅遊，山下智久也義氣擔任地陪，一起欣賞京都夜景與煙火，兩大天王合體吸引21萬人按讚，粉絲看了驚喜直呼：「活久見！」

周杰倫與昆凌近日夜遊日本京都，在IG開心分享照片，沒想到擔任地陪的竟是山下智久，兩人在京都知名景點合照，還一起看了夜景和煙火，玩得不亦樂乎，周杰倫別出心裁地改編了自己的歌曲《忍者》歌詞，將原本「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做禪」改寫為「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做『友情』」，展現兩人的好交情。

▲山下智久驚喜合體周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）



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不只如此，山下智久也在社群平台轉發周杰倫的限時動態，周杰倫則寫道：「明天繼續玩！」兩大天王的約會似乎還沒結束。事實上，周杰倫與山下智久雖未有正式的演藝合作，但同為DIOR品牌代言人，去年12月山下智久曾特地飛抵台北，在周杰倫「嘉年華」演唱會大巨蛋場次現身支持，今年周杰倫更在山下智久來台時，帶對方到處吃喝玩樂，可說是相當有義氣。

▲山下智久驚喜合體周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）

