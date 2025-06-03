STARSHIP新男團還沒出道就－1！　18歲成員「受不了抹黑」退團

記者劉宛欣／綜合報導

南韓娛樂公司STARSHIP打造出SISTAR、MONSTA X、IVE等人氣團體，先前宣布將於2025年下半年推出新人男團「IDID（아이딧）」，怎料成員朴俊奐，近日深陷私生活爭議，最終決定退團，公司於2日正式發布聲明。

▲朴俊奐確定退出團體。（圖／翻攝自IDID官方Instagram）

STARSHIP娛樂於6月2日發出聲明，證實朴俊奐退團。公司表示：「關於朴俊奐退出的事宜，我們在此進行說明。近期網路上所流傳關於他的種種傳聞皆為不實內容，我們已透過過往學籍記錄與學校相關人員的證詞，明確確認他一直以來都是一位認真負責的學生。」

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公司進一步指出，有匿名帳號在開放聊天室及網路社群中冒充朴俊奐的同學進行爆料，目前已掌握足以證明是冒充的證據。然而面對持續性的抹黑與攻擊，朴俊奐作為未成年人，已承受過大心理壓力，甚至影響到日常生活，公司已安排專業醫療團隊進行心理輔導，但他仍表達希望退出團體、暫停活動的強烈意願，公司最終決定尊重其選擇，讓他專注於休養。

▲朴俊奐近來深受網路謠言困擾。（圖／翻攝自IDID官方Instagram）

STARSHIP也表示，未來仍會全力支持朴俊奐在恢復健康後重新出發，朝向新的人生目標邁進。同時，公司公開了一名造謠者A的反省書，內容提到：「對於那些尚未確認的消息，我卻當成事實般散播，還使用暗示朴俊奐私生活的字眼，對他的名譽與形象造成了極大傷害。」

IDID是STARSHIP透過出道企劃《DEBUT: THE PLAN》選出的8人男團，原定於今年下半年正式出道，如今隨著朴俊奐的自願退團，成為了7人團。