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沉悶的韓國需要一些匪夷所思！3大關鍵《雞不可失》成票房冠軍

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

*內文有電影內容的劇透，敬請留意

即將在香港上演的粵劇《粵劇特朗普》，當中宣傳單上的一句「沉悶的香港需要一些匪夷所思的創意」。這題旨當然已夠「匪夷所思」，但同時也正好能借代到韓國，分析為何近來的一部電影《雞不可失（극한직업）》（香港譯為：炸雞特攻隊），能夠創出一個市場奇跡。

▲▼《雞不可失》。（圖／《雞不可失》劇照）

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一部喜劇能夠取得1600萬人次入場觀看，對韓國業界而言，從來是天方夜談。但這個奇跡，竟然在2019年透過這部電影《雞不可失》（以下稱《雞》）創下新歷史。短短的兩個月內，票房更擊敗了強敵如《與神同行》與《屍速列車》，直逼雄據冠軍數年的愛國電影《鳴梁：怒海交鋒》。（票房上是影史最高，但觀眾數則是史上第二）

相較於去年平均每套韓國電影肩負著200億韓圜的製作費，《雞》的總開支只要65億韓圜而已，創出了韓國電影市場的另一場神話。究竟《雞》何以如此成功？

目前為止沒有出現過的鬧劇
喜劇當然不是韓國電影少涉獵的題材，只是要把玩笑說得如此荒唐又無稽，《雞》或許是韓國電影史上的第一次嘗試。

▲▼《雞不可失》。（圖／《雞不可失》劇照）

電影裡，由柳承龍飾演的高隊長，在追查毒販苦無對策之下，唯有發揮創意，在犯人住所對面，以監視為名開設一家炸雞店。意想不到的是，他們的炸雞在誤打誤撞下闖出名堂，成為城中名店。後來，儘管他們把價格提高，但店鋪依然人山人海，連日本遊客也慕名而來，而負責接待的高隊長，竟拋下警官的威嚴，主動迎賓地以日語說到：「以拉沙以媽些」（歡迎光臨）。

這樣的期望反差，便成了戲中其中一個最胡鬧但惹笑的情節。

▲▼《雞不可失》陳善圭。（圖／CATCHPLAY提供）

專注地拍一套喜劇
作為老闆，為滿足不同的消費者心理，理應是盡力地生產出混合各式各樣，能讓大眾都能各取所需的商品，才是賺錢的王道，情形就如韓國人會吃「半海鮮辣味湯麵、半炸醬麵」，又或是把炸雞與薄餅合二為一的「炸雞Pizza」。只是，在電影世界裡，在短短兩小時內要兼顧喜劇的主線之餘，又要同時帶出溫情感動觀眾，往往事與願違，反而容易顧此失彼。不少電影都會在兼顧的過程中，失去焦點，使電影變得混亂。

《雞》便選擇走簡單的路，想拍一套搞笑電影，就讓觀眾從頭笑到結尾，從不貪心。

▲《雞不可失》票房登影史第二！（圖／CATCHPLAY提供）

就算是當劇情說到高班長有天晚上，拿著一個老婆夢寐以求得到的名牌包包回到家中，兩人感動得相擁而泣的那一刻，導演也沒有欲蓋彌彰地過度消費觀眾的淚水，純粹點到即止，下一刻又再回到那場鬧劇之中。這種可以毫無代價地狂歡大笑的電影，正好為過著苦不堪言日常生活的韓國人，帶來兩小時舒緩壓力的機會，同時它也遇上一個相對好時機，上映時韓國剛好渡過農曆新年，大眾彌漫著節日歡樂氣氛，對其票房也有一定幫肋。

讓合家歡題材回歸
近年多部票房報捷的韓國電影，如《我只是個計程車司機》、《與神同行》、《鳴梁：怒海交鋒》與《國際市場》等等，無一不是與嚴肅跟沉重的歷史事件，或與倫理道德連上關係，但經歷了多部電影以後，不少觀眾也感到疲憊，希望能藉著一套簡單滑稽的電影輕鬆一下。《雞》的出現，正好滿足久違了這類題材電影的韓國觀眾。

▲▼《雞不可失》柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

有別於一貫，甚至同期在韓國上映的刑警電影《飆風特警隊》，同樣是談警察，但《雞》卻拋開了傳統只呈現警察的使命感和正義感的重點，反而毫無包袱地把5位刑警描寫成既荒唐又搞笑。這種將刑警、炸雞與搞笑的元素混合，定位成一套合家歡的題材，便吸引了韓國一家大小不分年齡都能夠歡樂地享受這部喜劇。猶如韓國有關電影部門推測，進場觀看《雞》的觀眾，大多一次購入3張以上的電影票，相信是子女陪同父母一同到影院收看。

▲▼《雞不可失》導演是周星馳鐵粉！　親解：加入港片幽默（圖／CATCHPLAY提供）

叫導演尤其苦惱的是，大部份的電影結局都是可以被預測。所以，他們可以選擇走的路，只有兩種，一是把觀眾有預感發生的結局情節變得不是那麼明顯，或是把那個走向顯然易見的結果，以難以想像的過程鋪陳出來。《雞》選擇了第二種，那種匪夷所思的刑警炸雞創意，就是脫離了一貫的沉悶與守舊的原則，才能使電影脫穎而出。

（以上圖片皆由CATCHPLAY提供）

本文由鍾樂偉【韓片《炸雞特攻隊》：沉悶的韓國需要一些匪夷所思的創意】授權提供

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