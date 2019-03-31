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狄鶯「低胸短裙」首重返舞台！　「兒子救回來了」讚孫安佐：比我紅

娛樂中心／綜合報導

自從孫安佐在美國涉恐攻後，狄鶯便不再更新社群網站，也幾乎未出現在螢光幕前，在演藝圈中可說是全面神隱。如今，孫安佐回台後，搖身一變成為網紅，也回歸校園就讀能仁家商，一家人的生活，似乎已經回到過去的軌道上，她30日也首度公開亮相，現身謝雷在台中舉辦的公益演唱會獻花。

▲▼狄鶯「異常冷靜」反應驚呆友。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯自從飛美國後，便幾乎未出現在螢光幕前。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

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資深歌手謝雷30日在台中開唱，舉行公益演唱會，女星Lulu（黃路梓茵）的父親也前往朝聖，場面十分熱鬧，期間，狄鶯也罕見露面、上台獻花。據《自由時報》報導，她當晚穿著全白無袖短裙亮相，搭配胸前深U低胸造型，大方展現白皙美腿，這也是她自從飛美國救子後，首度重新站在舞台上。

▲謝雷30日在台中開唱，狄鶯首度重返舞台獻花。（圖／翻攝自臉書）

▲謝雷30日在台中開唱。（圖／翻攝自臉書）

「我終於回來了，兒子也救回來了！」據報導，狄鶯在台上笑說，如今孫安佐比她還要紅，「他現在是網紅，所以我退到幕後。」此外，這次重返舞台，她整個人看起來神采奕奕，與和先前在美國救子時期的黯淡愁容相比，氣色明顯好了許多，顯然回台灣後經過一段時間的修養，狀態恢復了。

▲謝雷30日在台中開唱，狄鶯首度重返舞台獻花。（圖／翻攝自臉書）

▲狄鶯首度重返舞台獻花。（圖／翻攝自臉書）

此外，狄鶯在3月中時，也曾出現在「整型皇后」顧婕的臉書上，當時開完製播會議後，一群人聚在一起吃麻辣鍋，照片中的她同樣笑容滿面、容光煥發，如今重新站上舞台，也讓人好奇她之後是否會回歸螢光幕前，一家人的動向都備受外界關注。

▲▼狄鶯整個人容光煥發。（圖／CFP、翻攝自顧婕臉書）

▲狄鶯整個人容光煥發（左）。（圖／翻攝自顧婕臉書）

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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