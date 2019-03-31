大馬選秀季軍超狂！　替「李玟、Selina、炎亞綸」配唱

▲符瓊音、荒山亮、張與辰擔任歌唱比賽評審。（圖／種子音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手張與辰去年發表個人首張創作專輯《黑白》，獲得百大DJ激賞推薦，唱作俱佳的他也曾擔任歌手李玟、Selina、炎亞綸、王子、林愷倫Karencici、炎亞綸等人的配唱製作人，30日現身世新大學大禮堂，受邀擔任第四屆「大馬之音」活動大使兼決賽評審，現場熱鬧非凡。

第四屆「大馬之音」由僑委會和馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞旅台同學會主辦、世新大學境外生聯誼會協辦，決賽於3月30日晚間在世新大學大禮堂舉行，10位選手都是馬來西亞籍來台讀書的大專院校學生，參與這次決賽的評審有「音樂旅人」張與辰、符瓊音、荒山亮。

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其中從選秀節目第一屆《大馬偶像》獲得季軍出道的評審張與辰表示：「我很珍惜每場比賽能跟來自不同地區的人交流，而多數選手在台上都會很緊張，因為想在台上表現出自己最完美的一面。我還記得我剛開始站上舞台時相當膽怯，唱歌時都把眼睛閉上，不敢跟台下互動，但造成評審無法看到我的眼神，後期我會不戴隱形眼鏡上場，整個視線很模糊，張開眼睛唱歌，慢慢訓練膽量。」

張與辰後來決定要改進這個缺點，因此從書上學到一個技巧：要對自己很有信心、相信自己，每天早上起來對著鏡子說：「你很有舞台魅力，你唱歌很厲害，學習稱讚自己，當你開始相信自己時，站在舞台上你就有充滿信心，展現舞台魅力。」