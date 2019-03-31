泊車被親戚嘲「怎會淪落到這樣」25歲得憂鬱症　Mr.Yang一招逆襲翻紅！

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「Mr.Yang楊老師」喜歡搞笑做出極誇張的扮醜表情教英文，獨特風格打開知名度，但他其實是多年前出道的歌手楊家成，《Baby come to me》正是他的成名曲，他31日在上傳的影片中提到，自己是標準的歌紅人不紅，25歲陷入低潮期，「沒有工作，沒有收入，還得了憂鬱症。」

▲▼Mr.Yang其實就是多年前出道的歌手楊家成。（圖／翻攝自Facebook／楊家成 - Mr.Yang）



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楊家成透露當年和周杰倫等線上歌手跑校園時，對方一丟海報，台下女粉絲無不積極爭取，但輪到自己時，他形容：「人會閃開的，就感覺我在丟手榴彈一樣，其實真的非常心酸。」

▲楊家成分享以前跑校園的心酸經歷。（圖／翻攝自Facebook／楊家成 - MrYang）



終結歌手生涯後，楊家成頓時陷入茫然，做了泊車小弟還被親朋好友閒言閒語：「哎呀你不是那個楊家成嗎？怎麼會淪落到現在幫人家泊車？」25歲更來到人生最低潮，不但沒有工作還得了憂鬱症，他驚覺不能再這樣下去，「我一定要找到自己最喜歡的事去做。」

▲▼楊家成25歲陷入人生低潮。（圖／翻攝自Facebook／楊家成 - MrYang）



抱持樂觀態度堅持下去，楊家成認為態度決定一切，「如果今天你是悲觀的、你是抱怨的，你沒辦法走很遠，因為你仗還沒打，你就認輸了。」他後來成為幼兒園英文老師，意外發現自己很喜歡這份工作，而且和以前一樣能在舞台發光發熱，用唱跳的方式分享知識，「人生就是這樣子嘛，要不斷地去嘗試。」