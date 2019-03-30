謝和弦饒炸「外籍粉絲唱全程！」　見大班童站第一排：不亂講話了

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦（阿扣）30日在「2019 ETtoday好朋友野餐日」登台表演，他一連演唱3首歌曲，唱到最後氣氛熱烈，觀眾不斷喊「安可」，阿扣最後還加碼清唱2首歌曲，並幫台下歌迷簽名、握手，總共5首歌曲，全場觀眾也熱情呼應，台下甚至有外國面孔及幼稚園小孩，他笑說：「原來我最小的粉絲是大班的！」

▲謝和弦在野餐日演唱。（圖／記者李毓康攝）

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謝和弦一上舞台就炸翻全場，他才唱第一首歌曲《像水一樣》就衝進觀眾群，馬上引起全場暴動，就連後面的觀眾也擠到前方，只為了近距離接觸。搖滾區第一排有粉絲拿小本子給他簽名，他問：「你幾歲？」小孩回答：「大班要升小學一年級。」他聽了笑說：「原來我最小的粉絲是大班的！那我不能亂講話了。」全場笑翻。

謝和弦個性率直，演出方式喜歡近距離接觸人群，雖然總讓工作人員擔心他安危，他也不顧一切衝下台，甚至坐在攝影台上演唱，也愛與粉絲「撞拳」表示友好與喜愛。他愛跟搖滾區每個粉絲熱情互動，甚至有人拿手中飲料杯讓他簽名，他看到後笑說：「是要請我喝飲料嗎？」但開完玩笑後，也來者不拒一一簽名、自拍，現場有外國臉孔粉絲在台下「全程跟著唱」，表情相當激動，讓人見識他魅力。

▲▼謝和弦擠入粉絲群中。（圖／記者李毓康攝）